Casi mil infraccionados: el 20 % en los últimos 10 días

Policiales Desde la vuelta a la Fase 1 se intensificaron los controles de peatones y vehículos

En comparación a la etapa previa, desde el pasado lunes el promedio de demorados se pasó de 9 a 21 de manera diaria. La mayoría de los interceptados son jóvenes de entre 18 y 29 años.

Ayer fueron demoradas 15 personas, y tres de ellas se habían reunido a jugar a la PlayStation en un domicilio de Pueblo Nuevo.



Quince personas fueron interceptadas en las últimas horas por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Coronavirus. Tres jóvenes se reunieron a jugar a los videojuegos, cuatro vecinos de Bolívar practicaban caza en la zona rural y los demás hacían mandados, iban a trabajar sin permiso o a visitar a familiares.



*Trece aprehendidos por quebrantar la cuarentena

Desde el 20 de marzo fueron infraccionadas por la policía 911 personas, producto de que infringieron el decreto nacional 297/20 y sus ampliaciones, así como diversas resoluciones del gobierno municipal en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Desde que el intendente Ezequiel Galli dispuso el retorno a la Fase 1 las fuerzas policiales, la Subsecretaría de Seguridad Municipal y la Dirección de Control Urbano coordinaron intensificar las tareas de control, que se refleja en el aumento de la cantidad de actuaciones iniciadas los últimos 7 días.

En el informe ofrecido ayer desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Olavarría se describió que interceptaron a cuatro hombres y cuatro mujeres en diferentes sectores de la ciudad y en Hinojo, quienes no podían circular en la vía pública por no contar con los permisos obligatorios. Entre los demorados hubo personas que se encontraban paseando a su mascota, otro que volvía de la casas de amigos y familiares y un hombre que refirió estar trabajando pero sin contar con la habilitación.



Más tarde se difundió que agentes del Comando de Patrullas Olavarría (CPO) y de Control Urbano se acercaron a un domicilio de Bolívar y Piedras en la que constataron la "presencia de varios autos en una vivienda, donde se estaba llevando a cabo una reunión". Se trataba de tres jóvenes, dos de 22 años y uno de 23, "quienes manifestaron que hacía mucho que no se veían y se habían juntado a jugar a play", de acuerdo a lo que se refirió de manera oficial. Por esta razón fueron infraccionados.



Además, en la tarde de ayer fueron aprehendidos cuatro hombres con domicilio en Bolívar quienes se encontraban en caminos vecinales. La interceptación la realizaron agentes del Destacamento de Espigas y el Puesto de Vigilancia de Recalde, quienes encontraron que los demorados, que circulaban en dos camionetas, habían cazado una liebre y un avestruz, por lo que también se iniciaron infracciones por caza furtiva. Con ellos llevaban también siete perros galgo.

*La gran mayoría de los infraccionados son hombres de entre 18 y 29 años

Las actuaciones por violar el aislamiento social son giradas diariamente a la Fiscalía Federal Nº 1 de la ciudad de Azul, que en todos los casos ordenó la certificación de los domicilios de los interceptados y su posterior liberación.