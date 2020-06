Universidades nacionales desarrollan tests de coronavirus con técnicas innovadoras

Ciencia y medicina CIENCIA Y MEDICINA

Son estudios en distintos niveles de desarrollo que abaratan, agilizan y simplifican la detección, diagnóstico y seguimiento del Covid-19.

Diagnóstico y genotipificación del virus



uno de ellos está dedicado a la elaboración de un kit de testeo a partir de una técnica innovadora, incluso a nivel mundial, que utiliza nanopartículas de plata para reconocer la presencia del virus.

"La ventaja de este test es que para leer el resultado se necesita sólo un espectrofotómetro (que permite analizar la intensidad del color) que es un aparato presente en cualquier laboratorio", explicó Coronado.

Test serológico de detección de anticuerpos



El proyecto se realiza en la Universidad Nacional de José C. Paz y se producirá en Laboratorios Chaqueños.

En Argentina ya fue aprobado un test serológico, el Covidar-IgG, que detecta anticuerpos IgG en humanos, y ya lleva repartidos unos cientos de kits que se están utilizando para analizar la prevalencia de la infección, fundamentalmente en personal sanitario.



Dos test que permiten la detección del coronavirus con métodos innovadores y uno que busca anticuerpos tanto en personas como en animales son algunas de las pruebas para hacer diagnóstico y seguimiento epidemiológico que se están desarrollando en distintas universidades del país, y que se sumarían a los tres kits nacionales ya aprobados por Anmat."El kit que estamos desarrollando consiste en rLa particularidad es que este proceso se realiza a partir de nanopartículas magnéticas a diferencia del método tradicional, lo que simplificaría y reduciría los costos y el tiempo de procesamiento", explicó Julieta Imperiale, del Instituto de Investigaciones Farmacológicas (Ininfa), de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de Conicet.Para simplificar la explicación, la investigadora detalló los pasos: "Primero se hace el hisopado; luego, se extrae todo ARN que haya, tanto no viral como viral si hubiese.", sostuvo.Y continuó: "Lo siguiente es confirmar la presencia de ARN viral. Para este paso nosotros estamos usando la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa en tiempo real, que usualmente se la conoce por sus siglas en inglés como RT-qPCR (o PCR) porque es la que tenemos a punto, pero podría usarse otra técnica".Imperiale explicó que, lo que "representa una diferencia considerable respecto a la hora y media que requiere el método por columnas actualmente utilizado por las pruebas de PCR".La especialista detalló que este kit "puede ser complementario" de los otros de origen nacional que detectan el virus ya aprobados por Anmat (Neokit y ELA Chemstrip), porque, mientras que los otros dos ya aprobados reemplazaron la segunda etapa de PCR por otra técnica que demanda mucho menos tiempo, llamada amplificación isotérmica mediada por bucle o LAMP".Además de Imperiale, que pertenece al Ininfa, instituto que se encuentra en la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB-UBA), en el desarrollo de este test participan otros investigadores de esta institución y del Inbirs-Grupo HTLV.En latambién hay varios proyectos que trabajan en diagnóstico y genotipificación del virus;"Lo que vamos a detectar son las proteínas del virus que están presentes en la saliva del paciente o en el suero", explicó a Télam Eduardo Coronado, del Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (Infiq/Conicet-UNC) y docente de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC).El procedimiento consta de un primer paso que consiste en"Estas nanopartículas en agua están dispersas y se ven de color amarillo intenso, si se le agrega anticuerpos, las nanopartículas que estaban funcionalizadas para reconocer el anticuerpo se agregan (aglutinan) y el color se vuelve menos intenso", describió.Y continuó: "Si se efectúa el mismo ensayo pero en presencia de la muestra del paciente, en caso de que estén las proteínas (o sea que haya virus), esa agregación se va a inhibir y por lo tanto las nanopartículas van a permanecer separadas y el color amarillo será intenso", describió.La técnica, que no es ni PCR ni LAM, y quey en la detección de gluten en los alimentos.Por su parte,se encuentran trabajando en la elaboración de un test serológico multiespecie, es decir, de"El test consiste en pegar una proteína del virus a un pocillo. Luego se incuba con los sueros de los pacientes, incluyendo un control que será parte del test entregado y luego se revela con insumos que producen un color en presencia de anticuerpos anti covid", detalló laY continuó: "Hemos diseñado el producto de manera de minimizar los pasos y los tiempos, yDependiendo de la experiencia del operador, se podrían realizar hasta 10 placas a la vez, por lo cual se podría tener el resultado en dos horas para 930 muestras".La investigadora explicó que "estamos en la producción y purificación de proteínas y colectando muestras de pacientes y veterinarias".Si bien no hay hasta el momento una alternativa de test multiespecie como éste, la investigadora consideró que "si tomamos las opciones disponibles que utilizan la misma proteína para detección de anticuerpos IgG o IgM,



