"Todavía faltan ingenieros en la Argentina"

Información General Día del Ingeniero

Marcos Cavilla es el secretario del Colegio de Ingenieros. La entidad nuclea alrededor de 500 matriculados, siendo mayoría de Olavarría.

El ingeniero Marcos Cavilla es secretario del Colegio de Ingenieros que tiene su sede en Olavarría (su presidente es el azuleño Daniel Palacios), entidad que está constituida por una mesa directiva y que representa a 27 municipios del centro bonaerense, que va desde Tandil hasta Trenque Lauquen y desde Laprida hasta Roque Pérez, por lo que tiene una función sumamente importante en el centro del territorio bonaerense.

Por eso, el Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros se constituye con representaciones de cada una de las 27 localidades, por lo que se forma con Palacios como presidente, Cavilla como secretario, Pablo Palancar como secretario (que es de Pehuajó) y con representantes también de Trenque Lauquen, Tandil, Saladillo, Chillar, Las Flores y 9 de Julio, teniendo actualmente alrededor de 500 matriculados, siendo mayoría (aproximadamente 180) de Olavarría, siendo datos aportados por el ingeniero Cavilla en esta charla para contar un poco más de lo institucional y también de lo profesional, ya que los ingenieros celebraron ayer su día en todo el país.

¿Marcos, dentro de esta situación de pandemia, cómo está funcionando el Colegio de Ingenieros y cuáles son los problemas y necesidades que tienen los ingenieros?

El Colegio está para atender a los matriculados, además de hacer el control del ejercicio profesional y de gobernar la matrícula, así no es nuestra función hablar de necesidades. Realmente, necesidades son las que están sufriendo los ingenieros ya que por culpa de la pandemia de coronavirus ven coartada la posibilidad de trabajar libremente o mermada su capacidad laboral, por lo que preocupa entonces la capacidad económica. El Colegio de Ingenieros, por una cuestión de evolución, ya venía preparándose no para una pandemia pero sí para poder trabajar casi en su totalidad de manera remota por lo que hemos enfrentado de forma bastante sólida este problema que se está sufriendo en todo el mundo y cumpliendo con todas las disposiciones sanitarias que ha dictado el gobierno. Nos organizamos y algunos administrativos continuaron sus tareas desde sus casas, las autoridades hemos tomado la responsabilidad y si hay que tratar algún tema personalmente lo llevamos adelante nosotros. Por ahora la vamos llevando a la situación. En nuestro territorio Olavarría es la que está más atrasada, ya que el resto de las localidades va mejorando y aumentando las fases, por lo que las autoridades de esas ciudades tienen más libertades y los ingenieros también. Así que de a poco vamos tendiendo, lentamente, a una normalidad más allá de la cuestión económica que es la que necesitamos que se vuelva a reactivar.

¿Dentro de los parámetros normales, antes de que comenzara la cuarentena, era una actividad que venía en crecimiento?

Antes de la pandemia la ingeniería había tenido un repunte. Olavarría, sobre todo en estos últimos años, había tenido una especie de microclima con ciertas obras de gran envergadura que le dieron movimiento, pero venía acompañando la realidad económica del país. No podemos dejar de ver que la ingeniería es una profesión muy requerida. Hoy día todavía faltan ingenieros en la Argentina, por lo tanto el ingeniero siempre tiene posibilidades de encontrar una oferta laboral que aparece para los profesionales de la ingeniería. Si hacemos un balance no hemos sido los más golpeados, pero veníamos acompañando los vaivenes de la economía del país. Dentro de la ingeniería tenemos muchas áreas, ya que están los que se dedican a la obra pública, los que se dedican a la docencia, los que son liberales, los que hacen investigación. Por ejemplo Juan (Traversa) además de ejercer una profesión liberal tiene una tarea dedicada a la función social como presidente del AMCO. Es decir, es tan amplia que a veces se beneficia una rama y en otros momentos se beneficia otra.

¿Cuando hablabas de distintas ramas y que en el país hacen falta más ingenieros, precisamente en qué áreas?

Hoy en día notamos que hay una gran necesidad de ingenieros en alimentos, de bioingenieros sobre todo en el contexto de la pandemia. Son dos ramas donde se están necesitando ingenieros ya que hay allí un mercado muy importante que por ahí no está siendo tan explotado ni ocupado por ingenieros en esas dos ramas precisamente. Y son sectores que son incipientes de alguna manera y si bien tenemos ingenieros de ese tipo y hay mucho desarrollo, pero no hay en gran cantidad. Actualmente los ingenieros civiles o en construcción o electromecánicos son los que hay en mayor cantidad. Ha evolucionado tanto todo que aparece la función del ingeniero en base a esa evolución. La idea es saludar de parte del Colegio a todos los ingenieros y compartir este momento con Juan (Traversa), quien es uno de los representantes de aquellos que ejercen la profesión liberal y que para nosotros es muy importante, ya que practican o tienen otro costado ya que se encuentran en entidades intermedias o en la gestión pública que para nosotros es muy importante. Hoy los ingenieros no sólo tienen que manejar recursos físicos sino que también que estén entrelazados con la sociedad, que es tan importante como sus conocimientos.