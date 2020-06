Galli: el cruce de Santellán con Caputo: "fue un ataque innecesario"

Política

Estimó que la cantidad de casos se debe a los testeos que se realizan y que ellos permitieron detectar un 80% de asintomáticos. "Germán tuvo una actitud sobresaliente", dijo al destacar el trabajo del titular de Salud. También fijó posición sobre Vicentin y, dentro de la situación económica, habló de la situación local y anticipó que podría haber una asistencia de la Provincia.

El intendente Ezequiel Galli destacó que "es importante volver a la fase 3" y anticipó un pasaje a la cuatro, aunque no dio todavía fecha cuando se concretaría ese pasaje. Igualmente le recomendó a la población tener todas las prevenciones del caso.

En diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, el Intendente criticó duramente la conducta de Guillermo Santellán frente al secretario de Salud, Germán Caputo, y la calificó como "una falta de respeto" o como "un ataque innecesario", aunque recomendó encomillar la palabra "ataque". Acto seguido puntualizó que no fue una pregunta sino una opinión" y que "Germán tuvo una actitud sobresaliente. Él no está acostumbrado a esas cosas de la política porque él está en la trinchera", sacudió.

También comparó a Olavarría con ciudades como Tandil, por ejemplo, y consideró que la diferencia en el número de casos podría deberse a que "hicimos una gran cantidad de testeos y por eso son más casos, por tener el laboratorio. Hoy tenemos una situación monitoreada y el 80 por ciento de los casos son asintomáticos".

Además tomó posición sobre la posible expropiación de Vicentin sobre la cual dijo que "es innecesaria y también expropiar es una palabra muy fuerte, muy dura y nos pone en un riesgo institucional muy grande. No se puede intervenirla con un DNU", remató.

El jefe comunal habló también sobre la situación económica del Municipio, estimó que la caída de la recaudación está hoy en un 50 por ciento aunque advirtió que la coparticipación venía mejorada. Pese a ello dijo que para los sueldos, aguinaldo y presentismo "falta mucho" y que se estaba viendo la recaudación, aunque señaló que "habría una asistencia de la Provincia".

Para el Intedente no habría explicaciones para las diferentes realidades de los distritos con respecto al número de casos. "No hay que buscarlas..., nos tocó a nosotros antes, posiblemente a Tandil le toque en cualquier momento..., no sé, el virus empezó a circular y no podemos estar encerrados de por vida. En algún momento hay que volver a cierta normalidad. Ojalá que nunca llegue a Tandil. Quiero resaltar el trabajo de nuestro equipo de salud que es maravilloso. Lo que pasa es que hicimos una gran cantidad de testeos y por eso son más casos a raíz de que tenemos el laboratorio. Pero hoy podemos decir, gracias a eso, que tenemos una situación monitoreada y agrego que casi el 80 por ciento de los que tenemos aislados son asintomáticos. Es decir, los pudimos descubrir por los testeos".

Murallas

"Venimos de una semana complicada porque veníamos de una rutin diferente y de pronto aparecen los casos", dijo Galli. "Venís de una manera y de golpe te moviliza..., pero el equipo respondió de una manera bárbara y se sigue trabajando mucho".

Hoy por hoy existen "alrededor de 100 casos" , de los cuales son 5 foráneos y tres fallecidos. Ayer, añadió, "hubo dos positivos detectados por hisopados que hizo el plan Detectar. No se hacen caso por caso sisno que se les pregunta si estuvieron con alguien que haya tenido algún síntoma".

Explicó que había estado reunido con intendentes con quienes hablaron sobre la interrelación de las ciudades. Negó que existan las asperezas que hoy se evidencian entre la Provincia con la Capital porque, dijo, "tienen mucho aprecio por Olavarría. Los casos que hubo mucho tuvieron que ver con que la gente, por tantos días sin casos, se había relajado, comenzaron a compartir mates, no usaban el tapaboca, no guardaban el distanciamiento necesario..., eso fue lo que sucedió. Hoy estamos en la fase 3 y volvemos a arrancar con un avance en actividades que habian quedado suspendidas. Es importante volver a la fase 3, pero eso no significa que nos tengamos que relajar. Yo les pido que solo salgan de su casa para buscar alimentos, para ir a la farmacia, y los adultos mayores que se cuiden. A propósito de ello quiero decir que para el Día del Padre no vayan a saludarlos, no hay mejor forma de hacerlo que no ir a visitarlos".

Apuntó además que "los comercios no pueden abrir sino que pueden vender por delivery, como en la fase anterior. Y durante los próximos días se podría volver a la fase 4, pero veremos como avanza la situación, tenemos que seguir monitoreando la realidad", dijo, al requerírsele precisiones o fechas de cuándo comenzaría la nueva fase.

Volviendo a la reunión con los intendentes, aclaró que "durante 2019, se atendieron en el Hospital 12.600 personas porque no hay otro municipio que tenga las prestaciones. La importancia de Olavarría para los municipios vecinos, sea por salud, alimentos, respuestos, es fundamental".

- ¿Pero es verdad que el intendente de Bolívar quería amurallar la ciudad...?

--Estaban todos con mucha preocupación por el brote de Olavarría, pero lo teníamos controlado.

- Yendo al efecto económico de la pandemia en la ciudad ¿cuánto cayó la recaudación del impuesto a la piedra y si tiene cuantificado ese impacto en toda el resto?

--En los primeros meses cayó algo más del 60 por ciento y hoy debe estar entre el 40 y el 50 por ciento. Mejoró un poco la coparticipación y estamos monitoreando el cobro de tasas. Olavarría es la más golpeada por estar muy vinculada a la construcción, pero hubo anuncios de obras públicas.

- ¿Qué va a pasar con el Estacionamiento medido?

--Hasta el viernes va a estar suspendido.

Entredicho

- ¿Va a haber dinero para pagar sueldos, aguinaldo y presentismo?

--Falta mucho todavia pese a que restan apenas quince días. Esperamos estar cerca pero va a haber una asistencia de la Provincia. Mañana tenemos una reunión con la ministra Teresa García pero por el caso positivo de Martín Insaurralde hemos decidido hacerla de manera virtual.

- ¿Qué opina sobre el entredicho entre Guillermo Santellán y el secretario de Salud, Germán Caputo?

--Germán tuvo una gran actitud, porque no se debe valorar que después de trabajar como lo hace se tomó igual dos horas para ir a responder preguntas. Me pareció un ataque innecesario. No fue una pregiunta sino una opinión y la reunión era para hacer preguntas. Germán tuvo una actitud sobresaliente y él no está acostumbrado a esas cosas de la política. Su trabajo es estar en la trinchera.

- Según algunas versiones habrían habido algunos chisporroteos. en el bloque del Frente de Todos a causa de ello porque la posición de Valicenti no coincide con la que tuvo Santellán. Además, por su participación en el comité de crisis, el diputado habría tomado también la opinión de Santellán como una crítica a su labor y a la de la Provincia...

--Tuvimos una charla telefónica con César (Valicenti) y hablamos seguido. Con Guillermo hemos charlado, con Miguel también porque se viene el tiempo de mucho movimiento. Pero en la parte política estamos muy enfocados en esto de la pandemia.

- ¿Cuál es su posición sobre la posible expropiación de Vicentin?

--Es todo innecesario. La palabra expropiar es muy fuerte, muy dura. Muchas empresas están atravesando situaciones muy complicadas, y esto, lo de Vicentín nos pone en una situación muy compleja, y en un riesgo institucional muy grande. Además no se puede intervenirla con un DNU. Esto va a traer mucha cola..., de movida digo que expropiar me hace mucho ruido.



- Hoy se dice que hay dos peronismos en el seno del Gobierno. ¿También en Juntos para el Cambio hay halcones y palomas?

--Hay de todo, hay peronistas, radicales, lilistas..., seguimos y seguiremos juntos y eso es para destacar.