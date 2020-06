Propietarios de supermercados chinos están en alerta y podrían cerrar

18.06 Según la evolución de la pandemia en Olavarría

Propietarios anticiparon que algunos negocios tendrán sus persianas bajas, pero la mayoría abrirá. Los comerciantes asiáticos tendrían contactos para estudiar una postura en común. Preocupan los contagios.

Los supermercados chinos que operan en el mercado de Olavarría podrían empezar a bajar sus persianas, si continúa el ritmo creciente de contagios de coronavirus en la Ciudad, según aceptaron en diálogo con este Diario distintos representantes del sector. Aunque negaron una toma de decisión conjunta, sí mostraron como sentir común la preocupación creciente por la situación que les toca atravesar.

¿Y nuestra salud quién la protege? Tenemos miedo de contagiarnos

La reacción llega más de dos meses después de medidas similares adoptadas por sus connacionales en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, cuando al 1 de abril un 20 por ciento de locales administrados por orientales cerraron temporalmente sus puertas.



EL POPULAR consultó a varias fuentes del sector.



"No puedo decir nada; algunos van a cerrar y otros nos. Vamos a ver lo que pasa esta semana con la pandemia, pero si siguen creciendo los contagios voy a cerrar todos los supermercados por lo menos 15 días", anticipó Martín, el nombre castellanizado de uno de los administradores de Supermercados Luna.



"Creo que algunos no van a abrir. Nosotros corremos un gran riesgo: no sabemos de la gente que anda por la calle quién está contagiado y quién no. ¿Y nuestra salud quién la protege? Tenemos miedo de contagiarnos", enfatizó el comerciante.



"Si los casos siguen aumentando, sí o sí voy a cerrar por dos semanas. Hablo por mí, porque los otros se manejan con distintos dueños", recalcó ante la consulta de este Diario.



Ceci, Mie Zy Yan según su nombre originario, es propietaria de Supermercados Luna. "De los súper de Olavarría, hay uno que ya está cerrado. Algunos propusieron cerrar una semana, otros dos semanas, pero no todos piensan igual. Cada uno decide por su local", dijo para descartar que empresarios y comerciantes del rubro adopten un criterio único para abrir o cerrar las puertas de sus locales.



Ceci apuntó que, en su caso, algunos locales atienden "por una ventanilla y a puertas cerradas. La gente no entra al negocio, porque debemos cuidar a nuestras familias y a nuestros empleados".

Barbijos: "como nosotros somos chinos y sabíamos lo que había pasado allá lo estamos usando desde hace muchos meses, y les regalamos a nuestros clientes"