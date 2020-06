HCD: los tratamientos de fertilización, el consultorio inclusivo y el no pago del presentismo a municipales

Política Una sesión con 24 proyectos a tratar

La sesión del Concejo Deliberante se desarrolla hoy luego de haberse suspendido ayer por problemas de conectividad. A las 9.15 comenzó el debate en la Sociedad Española.



Alrededor de las 9.15 comenzó en la Sociedad Española la cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Se desarrolla este viernes tras "los inconvenientes ajenos a la institución que se produjeron el jueves por la mañana con el servicio de internet proveedor del HCD.



Lo novedoso respecto de debates anteriores es que se permitió el ingreso de la prensa para realizar la cobertura de la sesión cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para proteger y cuidar la salud de todos los presentes.



En el marco de la pandemia de Covid-19 al ingreso al recinto se solicita no concurrir a las sesiones si se presenta algunos de los siguientes síntomas: tos, fiebre, dolor de garganta, falta de olfato y/o gusto, dificultad para respirar; utilizar barbijo/tapaboca; no tener contacto físico con el resto de los concejales (manos, beso, etc); mantener el distanciamiento social (más de 2 metros); lavado frecuente de manos con agua y jabón y/o alcohol/solución antiséptica; al beber o comer hacerlo de manera individual y alejado del resto de las personas presentes y no compartir elementos de uso diario (mate, taza, elementos de librería en general). Así quedó firmado por el Dr. Germán Caputo, Secretario de Salud municipal.

Se debaten 24 proyectos

Entre los primeros que se trataron se cuenta una comunicación de la comisión de Género y Diversidad "expresando repudio al fiscal Fernando Rivarola por sus manifestaciones". Se trata del fiscal de Chubut que definió como "desahogo sexual" un caso de violación. Tal como dio a conocer este Diario, Rivarola es nacido en Olavarría y su familia es recordada en la ciudad. Por unanimidad se repudiaron las expresiones.

Luego se dio tratamiento al proyecto que solicita se mantenga el servicio de fertilización asistida y que se de continuidad al contrato del Dr. Ricardo Foderé. El especialista en Medicina Reproductiva, ginecólogo obstetra y mastología había confirmado a El Popular Medios que "se suspendieron todos los tratamientos de alta complejidad y se atienden especialmente las urgencias". En la misma entrevista explicaba que "el Hospital me suspendió el contrato así que allí no trabajo más desde el mes de abril, así que los tratamientos los estoy haciendo desde mi consultorio". La situación se rechazó por mayoría y Juntos por el Cambio votó en contra.

Sobre este proyecto quien respondió fue el concejal Nicolás Marinangeli de Juntos por el Cambio. "El cierre tiene que ver con que la Secretaría de Salud decidió priorizar la atención de la patología aguda y por eso se suspendieron los tratamientos mientras dure la pandemia".

Otro de los temas abordados fue la atención reducida del consultorio inclusivo que funciona dentro del centro de salud municipal. Se oficializó un pedido de reapertura y quien le dio voz al proyecto fue la edil Mercedes Landívar del Frente de Todos.



Durante la pandemia se "continuó la atención en forma telefónica pero las trabajadoras no tienen dedicación exclusiva sino que lo hacían en el marco de las horas extras, que son las que se dejaron de pagar. Actualmente se realiza atención telefónica a cargo de la responsable la Lic. Silvia Rodriguez.



La preocupación por el no pago del presentismo a empleados municipales generó preocupación. En este caso por el Frente de Todos tomó la palabra Guillermo Santellán que aseguró que "no conocemos el motivo. El intendente ha sido consultado en notas periodísticas y no ha dado respuestas concretas". Se rechazó por mayoría de Juntos por el Cambio.

Alrededor de las 10.45 se produjo un cuarto intermedio en el debate. Cabe remarcar que en la sesión de este viernes no está presente el concejal del oficialismo Martín Lastape.