La médica azuleña contagiada en Olavarría pidió "no discriminar"

La médica azuleña Clarisa Laprida compartió una carta en sus redes sociales expresando la estigmatización que sufre por haber contraído coronavisus. Pidió comprensión.



En las últimas horas la médica que nació en la ciudad de Buenos Aires, vive en Azul y trabaja en Olavarría, Clarisa Laprida, publicó en Facebook una carta contando su historia, los viajes a nuestra ciudad por motivos laborales, el temor al contagio de sus hijos y pidió a la sociedad que "no discriminen" a los enfermos por Covid. Así empieza la carta:



"Hoy quizá la gente me conozca como

la 2da médica de la ciudad que fue positiva para Covid

, y me gustaría contarles a los que les interese mi historia para llevar tranquilidad y dejar de lado la angustia que toda esta situación genera en la sociedad", comienza la carta.

Nacida en Capital Federal, Clarisa decidió irse a vivir a Azul y trabajar en Olavarría. "Mi último viaje a la ciudad fue el día 4 de junio, día en el cual aparecieron los tres primeros casos ( 2 importados y uno en principio local). Ese mismo día se decidió en conjunto con mis compañeras suspender mis turnos en dicha ciudad hasta no saber que iba a pasar, y así fue! El jueves 4 de junio fue la última vez que trabaje en esa ciudad".





Poco después de su último viaje a Olavarría, recibió la noticia de que sus compañeros de hospital tenían coronavirus. "Inmediatamente me comunico con la Médica infectóloga de la ciudad de Azul y se decide mi aislamiento junto a mi grupo familiar. Personalmente me tomo el trabajo de avisar a la persona que me ayuda con las tareas de la casa y la que me ayuda a cuidar los chicos que estén alertas por la situación que estaba pasando yo. Aún no tenía síntomas de enfermedad".

Se llenó de angustia y miedo. "Miedo a que mis hijos chiquitos sufran algún síntoma, miedo que mi marido se enferme, miedo y angustia de haber expuesto a alguien a lo que yo estuve expuesta. A los largo de todo el día los mensajes de apoyo y de "no puedo creer que seas vos con lo que te cuidas! " o " siempre te veo vestida como un astronauta y limpiando todo" como puede ser??? Esa es la pregunta que me hice yo también! Como puede ser!??? 80 días cumpliendo con la cuarentena como corresponde y con todas las medidas de protección".

Fue contundente: no hay que estigmatizar a los enfermos, porque eso hace que la gente tenga miedo de avisar si tiene algún síntoma. "Y eso lo único que genera es más contagios! No señalemos con el dedo a los enfermos, ayudemos a que se sientan confiados en avisar ante la más mínima duda! Nadie quiere estar enfermo y nadie quiere contagiar! Esto pasa y paso en todo el mundo, intentemos entre todos y como sociedad ser más comprensivos y no jueces siempre porque algún día nos puede tocar. Espero que esto sirva para unir a la sociedad azuleña y que tiremos todos para el mismo lado, proteger la salud de toda la población".