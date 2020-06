Los llamados a Emergencias crecieron casi un 50% durante la cuarentena

Información General

Así lo expresó el Jefe del área a El Popular Medios. Además confirmó que hisoparon a más de 20 personas que trabajan en la Guardía entre este jueves y viernes pero sólo fue "rutina. Es para tener una foto de la situación del Hospital y a modo de prevención".

El jefe de Emergencias del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura", Dr. Nicolás Pereyra Díaz dialogó en exclusiva con El Popular sobre la situación de área en esta pandemia y cómo trabajan para contener a los pacientes que solicitan atención médica.



El doctor Pereyra Díaz contó que en un principio recibían llamadas por dudas de síntomas de coronavirus pero que "dejaron de llamarnos por las enfermedades comunes, quizá haya un cierto temor a la consulta o ir al hospital" aunque confesó que "a medida que fue pasando el tiempo fue cambiando un poco, después de tantos días de encierro la gente manifiesta nervios ante la situación y esto lleva a que tengan palpitaciones, ansiedad y angustia".

"Nos fuimos adaptando a la situaciones. Tenemos médicos que fueron licenciados por entrar en grupo de riesgo pero empezaron a cumplir roles, en el 107 tenemos médicos de 8 a 22 y cuando la radio operadora informa que no es ninguna emergencia son derivados a estos médicos quienes le dan la contención necesaria y la orientación", explicó el titular del área respecto a los nuevos roles de los especialistas que no se encuentran dentro del centro de salud aunque planteó que "a veces son tantos los llamados que no podemos dar la atención que uno querría".



En este sentido celebró que "es buenísimo que la gente llame al 107 así nosotros podemos medir el tipo de urgencia, si tienen una crisis de nervios que tengan un médico en el teléfono cambia y eso cambia la situación aunque en caso de que no funcione enviamos a la ambulancia", los profesionales de la salud que se encuentran detrás de las llamadas al 107 funcionan como un filtro para poder atender de la manera correspondiente todas las emergencias.

Antes de la llegada de la pandemia a la Argentina, el titular del área comentó que "teníamos alrededor de 25 salidas en 24 horas. Ahora ese número se incrementó de un 30 a un 50% en 24 horas, dependiendo el día" y contó que en la jornada de este jueves trabajó seis horas y "no bajé de la ambulancia". En cuanto al incremento de los llamados al 107, explicó que se dio a mediados de mayo, "con la llegada del frío y con las enfermedades de invierno".