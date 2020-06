Kicillof y Larreta juntos: ¿El AMBA vuelve a Fase 1?

Política Lo hicieron tras reunirse con el equipo técnico de ambas jurisdicciones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ofrecieron este viernes una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Gobernación de la Provincia.



Esta tarde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió en La Plata con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, con el objetivo de trazar una serie de políticas en conjunto para encarar la propagación del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona más comprometida del país.



"Coordinados no quiere decir que todas las medidas sean iguales. Estamos viendo con preocupación todos los datos, destinamos la reunión a ver en detalle una serie de datos para indicar una serie de indicadores conjuntos. Justo cuando estábamos reunidos nos entró el contagio de hoy, en la Ciudad volvió a aumentar el número de contagios", indicó Rodríguez Larreta en el comienzo.



Luego agregó: "Vemos los datos de mortalidad, estamos viendo los datos de la focalización, de dónde surgen los contagios, el "R". Nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a ir siguiéndolos de manera diaria. Como decimos siempre, si los datos siguen así tendremos que tomar medidas más estrictas. Todos los datos los tomamos en base a las evidencias. También le estamos poniendo énfasis al control en la normalidad".



"Vamos a ser estrictos con el tema de la movilidad para que sólo puedan viajar los trabajadores esenciales. Por dos motivos: el transporte público es el foco de contagio y la movilidad promueve la concentración de gente. Por eso la baja en la movilidad es un objetivo, tenemos que profundizar esa caída en la movilidad. En eso vamos a trabajar el fin de semana con el gobierno nacional. Y analizaremos medidas más drásticas", enfatizó el jefe de Gobierno porteño.



"Si tenemos que tomar medidas más drásticas para cuidar a la gente no nos va a temblar el pulso", reiteró Rodríguez Larreta, quien le agradeció la invitación a Kicillof.



"No tengo mucho para agregar, sólo que los datos empeoraron. Eso nos preocupa porque cuanto más contagio más gente tiene que usar las camas de las terapias intensivas. Eso va generando que, con el paso del tiempo y el correr de la pandemia, haya menos disponibilidad. Armamos una mesa técnica en donde vamos a hacer un indicador compuesto que tiene que ver con la utilización de camas, la disponibilidad, la movilidad social, con los contagios, la evolución de los contagios, la mortalidad, indicadores comunes con los que estamos trabajando", dijo el gobernador bonaerense al tomar la palabra.



"Si esto sigue así, como dijo Horacio, vamos a tener que endurecer las medidas", manifestó Kicillof, quien al igual que el jefe de Gobierno de la Ciudad indicó que controlarán que sólo viajen los trabajadores esenciales: "Se viene el Día del Padre, es un día familiar pero no se puede violar el distanciamiento y aislamiento que tenemos en la zona del AMBA".



"Lo que les vamos a pedir es que se limiten al círculo familiar en el que están viviendo. Por favor no violen la cuarentena. Hemos tenido en la Provincia asados, baby shower, reuniones en donde iban más de 30 personas y después hubo que lamentar los resultados", profundizó Kicillof.



La reunión se llevó a cabo durante la tarde y el gobernador estuvo acompañado por Sergio Berni, ministro de Seguridad, y Daniel Gollán, ministro de Salud. Por el lado de la Ciudad, Rodríguez Larreta viajó junto a Diego Santilli, ministro de Justicia y Seguridad, y Fernán Quirós, ministro de Salud.

"Por la realidad de la Provincia, es mucho más fuerte el cordón industrial y eso se abrió en la Provincia y no en la Ciudad, porque es mucho más relevante. Nosotros tuvimos un brote en el Barrio 31 y se hizo un trabajo diferente. Dentro de la Provincia no es lo mismo un municipio que otro", dijo Larreta, quien fue consultado acerca de si la Ciudad podría volver a la fase 1 de la cuarentena: "Tomamos las decisiones en base a los datos. Tomaremos las medidas que tendremos que tomar", ratificó.



Luego, el mandatario bonaerense adelantó que este viernes se registraron 2.060 nuevos casos de coronavirus en todo el país. También reveló esa cifra antes de que el Ministerio de Salud difundiera el parte diario en el que informa la cantidad de personas que fallecieron y cuántos nuevos casos se registraron en las provincias.



Cada jurisdicción tiene atribuciones para decidir qué autoriza o qué no dentro del decreto presidencial que pone al AMBA dentro de un aislamiento con excepciones. Ese es el marco y luego hay decisiones. De consolidarse el crecimiento habrá que tomar medidas más drásticas. Tenemos que mejorar más los controles en las dos jurisdicciones. En términos de la modalidad de la cuarentena, en la medida de que esto avance, haremos los anuncios pertinentes", completó Kicillof.