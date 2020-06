Transporte Malvinas: "Despedir personal es la última opción"

20.06 Entrevista a Lucas Rey

La empresa Transportes Malvinas SRL atraviesa una situación delicada. Con un recorte del 9% de sus actividades, una medida que tomó el Municipio desde el 1 de mayo pasado;, sostuvo el gerente de la firma, Lucas Rey.En aquel momento hubo un acuerdo entre Municipio y empresa. Transportes Malvinas SRL no haría reducción en su personal por 69 días a pesar del ajuste en las actividades de la empresa. Ese plazo vence a fin de este mes.En este marco, el responsable de la empresa adelantó aque analiza solicitar una reunión con autoridades municipales para la semana que viene con la finalidad de saber cómo continuará la situación. Dijo que "indefectiblemente nosotros no podemos seguir indefinidamente con una reducción del 9% sin efectuar ajustes sobre la mano de obra", aunque admitió queEs una cuestión humana porque es personal nuestro, pero también están las cuestiones gremiales y toda la problemática que ello acarrea".Mientras tanto, desde la empresa el compromiso fue "mantener la paz social no generando despidos" dentro de un plantel que cuenta conEl acuerdo entre el Ejecutivo y la prestataria se dio en el marco de la pandemia, pero también en sintonía con la crisis económica, administrativa y financiera municipal. La decisión, a nivel oficial, se enmarcó en el decreto de la emergencia sanitaria ante una pandemia que impacta en la actividad económica. Así,Sin novedades respecto a lo que sucederá en el corto plazo, el gerente de la Empresa Transportes Malvinas SRLque "tendríamos que volver a sentarnos nuevamente con el Municipio para ver qué podemos consensuar", una reunión que Lucas Rey prevé solicitar para que se concrete la próxima semana.En este marco, dijo que "la idea de la empresa, por supuesto, es acompañar la situación difícil que atraviesa la ciudad peroy el 9% de reducción del servicio es mayor que la propia rentabilidad del contrato con lo cual tenemos que ver cuáles son las posibilidades de la Municipalidad y en función de eso ver cómo seguiremos para adelante".Si bien la medida de recortar el 9% de las actividades no tiene plazo de finalización de su vigencia,"Nuestro compromiso fue el de preservar la paz social. No íbamos a despedir ni a modificar la nómina de personal durante un plazo máximo de 60 días. La verdad es que se acerca esa fecha, por eso queremos saber cuál es la postura del Municipio y en función de eso ver la decisión empresarial".En Olavarría la dotación de personal efectivo es de 125 personas, a lo que se suman 20 contratos eventuales para cubrir ausentismos y enfermedades.El recorte efectuado en las actividades, por su parte, incluyeron aquellas cuestiones que son menos críticas tales como refuerzos de recolección y barrido de domingos o el servicio de reciclado de los Puntos Verdes y Ecopuntos.Cabe recordar querazón por la cual la actividad siguió en marcha. De allí que lo que se redujo "son cuestiones que no afectaban a la limpieza propiamente dicha. No se tocó el recorrido diario o alternado según corresponda. La recolección de residuos es normal. Se tocaron servicios que dependen de la afluencia de gente o no están relacionadas con la limpieza puntual de los espacios".