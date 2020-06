Vacunación antigripal: se aplicaron 5 mil dosis más que en 2019

Información General Todavía restan unas 1.200

Hasta el martes pasado, se habían aplicado en el Distrito unas 20 mil dosis de vacuna antigripal, esto es entre un 33 y un 34% por encima de lo registrado en 2019 para la misma época. Así lo indicó la máxima referente municipal de Epidemiología, Dra. María del Carmen Weis.

Al martes 16 de junio, eran exactamente 19.956 las dosis de vacunas antigripal aplicadas en el distrito de Olavarría. "Comparativamente con el año pasado, para la misma época, tenemos 5 mil dosis más", evaluó la directora municipal de Epidemiología, Dra. María del Carmen Weis, al tiempo que aclaraba que "la campaña continúa y en principio, nos restaría vacunar a unas 1.200 personas".



Ya el jueves pasado, la asesora de Salud, Dra. Mariana Diamanti, había adelantado ante los micrófonos de la FM 98Pop que desde ese ámbito "estamos satisfechos con la campaña antigripal: la gente ha tomado conciencia, ha solicitado la vacuna, la ha reclamado".

"Tuvimos mayor respuesta de la población en menor lapso de tiempo", analizó ayer la máxima referente epidemiológica. "La población a cubrir es más o menos la misma, pero esta vez, el proceso se aceleró, tal vez por un aumento en la conciencia del vecino" y a la vez, con el impulso que supusieron las nuevas estrategias, como "el hecho de que se fue a vacunar casa por casa y un poco que con todo esto, la gente respondió más a la vacunación antigripal", puntualizó Weis, para diferenciar luego que esta vacuna "no es para Covid-19", pero constituye una herramienta para minizar los cuadros convencionales.

En esta línea, la profesional explicó que, cuando se inicia la campaña "nosotros tenemos una población asignada, constituida por el personal de salud, las embarazadas, los chicos y los mayores de 65 años, esto es aquellos que corresponde vacunar al sector público" entre los que sumaron a afiliados al PAMI y a IOMA. De hecho, "para los mayores de 65 años no necesitamos órdenes, así que persona que se presenta y solicita la vacunación, se la administramos. No controlamos si son de PAMI o no, y vacunamos". Aunque esta vez hubo un consenso para abordar el procedimiento en conjunto, "generalmente todos los años trabajamos junto con PAMI en los geriátricos también".

Esta vez, y con la necesidad de mantener a los ciudadanos en sus domicilios, la vacunación se trasladó a domicilio. "Tuvimos distintas estrategias. Cuando empezamos, y sin tener bien referenciado donde estaba viviendo la gente (con factores de riesgo), lo hicimos manzana por manzana. Después, la gente se fue anotando o los profesionales de Salud nos fueron señalando localizaciones y así ya íbamos directamente al domicilio, donde teníamos que vacunar. Por supuesto que eso lleva otro tiempo: no es lo mismo ir casa por casa a cuando se concurría a los distintos puestos, pero el beneficio consistía que las personas con factores de riesgo no se movilizaran y se quedaran en sus casas".

En simultáneo, se cumplieron tareas de inocluación en los distintos puestos sanitarios, esto es el Banco de Leche y los CAPS señalizados para urgencias no respiratorias. "En general llegó allí la gente sin factores de riesgo; la mayoría se hizo en los domicilios, porque la idea, dentro de las estrategias por Covid-19, era que la gente no se movilizara de sus casas, evitar la movilización y que se juntara gente en los distintos puestos de vacunación".

Para la Dra. Weis, la tarea desarrollada hasta el momento supone una cobertura cercana al 90% para los factores de riesgo. En este sentido, recordó que "por ser anual, la campaña continúa. Todavía tenemos embarazadas que, recordemos, se pueden vacunar en cualquier trimestre; la vacuna corresponde también a los chiquitos a partir de los 6 meses y hasta los 2 años y entre ellos estarán los que la reciban en los meses que siguen. De aquí a fin de año, entonces, nos quedarían unas 1.200 personas para completar" el esquema total.

Cuadros en caída

La provisión de dosis desde Provincia y a través de la Región Sanitaria IX ha sido fluida. "En este momento tenemos stock de antigripal pediátrica y estamos por recibir nuevamete la de adultos. Siempre vamos recibiendo de a poco; es imposible pensar en 21 mil dosis juntas. No las tiene la Región en simultáneo, ni nosotros podríamos tenerlas todas juntas". Por eso, "vamos recibiendo y aplicando; lo que sí, al tener mayor respuesta en menos cantidad de tiempo, el stock que vamos recibiendo se acaba y tenemos que esperar a recibir nuevamente", indicó.

Ahora bien, ¿cómo se han manifestado hasta ahora los cuadros respiratorios típicos de la estación? "En realidad, las medidas preventivas y las formas de transmisión para las influenzas y las bronquiolitis son iguales a las contempladas para la pandemia de Covid", analizó la facultativa. De allí que el hecho de profundizar en ventilar los espacios, evitar los conglomerados, taparse la boca a la hora de estornudar y lavarse las manos frecuentemente hayan provocado una significativa caída en las semanas más álgidas para estos cuadros, que se prolongan tradicionalmente entre junio y julio

"En general, hasta el momento tenemos menos notificaciones de lo que es bronquiolitis, la enfermedad de los chiquitos, y también de lo que es influenza, tal vez por relacionarse con esto de evitar las visitas, los lugares donde hay mucha gente, el mantener la distancia, todas estas medidas", dijo, para especificar finalmente que hasta la semana anterior, hubo una caída de entre 60 y 70% de influenza (común) y bronquiolitos".

El calendario oficial

Respecto del cumplimiento del calendario ificial de vacunación, la Dra. Weis admitió que en el principio de la cuarentena se percibió "una cierta reticencia de la gente a acercarse a los lugares de vacunación", que fue cediendo paulatinamente. "Tratamos también de dar respuestas, dentro del programa regular, a quienes tienen inconvenientes para llegar a los puntos de vacunación".

Este año, el sector debió idear un programa para reemplazar la labor conjunta que desarrolla con escuelas. La nueva estrategia consistió en "ir citando por escuelas en un determinado día y horario para que los alumnos que tienen que recibir la vacunación de los 11 años, se acercaran a los distintos puestos". En esa edad, se debe vacunar a las niñas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una inmunización que previene el cáncer de cuello uterino. Igualmente, a los 11 tanto a los varones como a las nenas se les deben aplicar las vacunas contra la hepatitis B, triple viral y triple bacteriana acelular. Con esas tres vacunas los chicos adquieren inmunidad contra la poliomielitis, el sarampión, la rubéola, las paperas (parotiditis), la difteria, la tos convulsa y el tétanos.

Dónde recurrir

Banco de Leche o CAPS que atienden urgencias no respiratorias: quienes sea factores de riesgo y todavía no hayan recibido la vacuna antigripal podrán recurrir a esos espacios municipales. O comunicarse por mail para solicitar al equipo de vacunación en su domicilio, a [email protected], consignando nombre y apellido, un celular para chequear el contacto y la dirección respectiva.