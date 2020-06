La gente apuesta un 70% menos durante la cuarentena

Información General

Los primeros días del mes de junio, Provincia autorizó la apertura de la agencias de quinielas aunque su regresó no fue el esperado según pudo saber El Popular Medios a nivel local.

El Popular Medios se comunicó con dos agencieros locales quienes realizaron un balance sobre las primeras semanas de la vuelta al trabajo. Ambos coincidieron en que no están trabajando como pensaban aunque destacaron que la gente "entendió las medidas tomadas".



Fernando Di Carlo propietario de una agencia local comentó que comenzaron el martes pasado y que "la gente se comportó sin ningún tipo de problemas, toman distancias y las medidas establecidas" aunque reconoció que "hay muy poco movimiento".

Daniel Orsatti, otro propietario de agencia, contó que "no anda mucha gente, está todo muy tranquilo". Ambos coincidieron en que se trabaja casi un 70% menos que antes de la llegada de la pandemia, "estamos trabajando entre un 30 y 40% de los que trabajábamos antes".

Por otro lado, Orsatti reconoció que esto no alcanzó las expectativas planteadas, "no era el cupo que nosotros pensábamos que iba a venir". También explicó que la gente no tiene "el mismo entusiasmo que antes" por el juego y las apuestas.

Por último, Di Carlo celebró que la gente "entendió el tema del barbijo y el distanciamiento. Sí mantenemos distancia y cumplimos con los protocolos se van a reducir la cantidad de contagios".