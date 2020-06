Con pocas preguntas, la secretaria de Economía expuso ante los concejales

Política Reunión de la comisión de Hacienda

La secretaria Eugenia Bezzoni habló sobre la Rendición de Cuentas 2019 y la emergencia económica. La presidenta de la comisión, Celeste Arouxet, destacó que hubo "pocas preguntas puntuales" ya que la funcionaria había respondido previamente por otros medios. Qué dijo la oposición: Municipio "dependiente" y "faltó autocrítica".

Los concejales de la comisión de Hacienda estuvieron en la mañana de este lunes en el Salón Blanco del Palacio San Martín donde dialogaron con la secretaria de Economía, Eugenia Bezzoni. La Rendición de Cuentas 2019 y la emergencia económica municipal fueron los ejes centrales de la exposición.consultó a la presidenta de la comisión,(Juntos por el Cambio), quien destacó que hubo "pocas preguntas puntuales" ya que la funcionaria había respondido previamente por otros medios.

En este sentido, cabe recordar que la reunión debió posponerse en el marco de la complejidad local por la pandemia de coronavirus con lo que los bloques enviaron consultas por escrito que desde el área de Economía municipal se respondieron.

Tal como relató Arouxet, la contadora Bezzoni dio una explicación general de los expedientes. Luego los concejales le consultaron por la baja en la recaudación de la Tasa de Servicios Urbanos, la proyección de recaudación y los aumentos en las partidas salariales, el pago del presentismo y también por los fondos percibidos por coparticipación y préstamos de la Provincia. También hubo una pregunta por las donaciones que recibió el Municipio en el marco de la emergencia sanitaria.

No vemos con claridad una respuesta a los 354 millones de déficit

La presidenta de la comisión señaló que, entre los puntos importantes de la exposición de Bezzoni, estuvo "la explicación de la diferencia entre la inflación con la que se hizo el Presupuesto 2019 y la inflación real", además de detallar "la baja en los pagos del Impuesto a la Piedra". Este último tema fue detallado por el Ejecutivo en la declaración de emergencia donde se dejó en claro que la caída de fondos comenzó sobre el final del año pasado.

Municipio "dependiente"

Desde el interbloque Frente de Todos, el concejal Ubaldo García, valoró que la secretaria Bezzoni "se presentó dispuesta a responder las preguntas, hubo predisposición y hasta último momento se preguntó si alguien tenía algo más para consultar".

Le dijo a EL POPULAR que "las respuestas nos dejan muchas dudas y realmente a nuestro criterio no fueron satisfactorias desde el punto de vista político. No vemos con claridad una respuesta a los 354 millones de déficit". García añadió que el Ejecutivo "no mostró medidas correctivas: qué medidas se están tomando este año para resolver el tema más que bajar abruptamente la obra pública y la inversión".

"Faltó autocrítica y se justificó la mala gestión de Galli en decisiones de otros"

A su vez, apuntó a que respecto de los ingresos para el Municipio "dependen exclusivamente del ámbito provincial" y lanzó "tenemos un Municipio que en 2019 se decía independiente, hoy totalmente dependiente de lo que haga Provincia" para definir que "nos preocupa realmente".

"Faltó autocrítica"

La concejal del eseverrismo Victoria De Bellis se expresó a través de un comunicado acerca de la reunión. "Faltó autocrítica y se justificó la mala gestión de Galli en decisiones de otros" sostuvo.

Afirmó que "la funcionaria adjudicó el déficit municipal debido a la inflación del 54% del año pasado y a la devaluación del dólar, todas decisiones económicas del gobierno del ex presidente Macri que tanto defendió el intendente Galli".

A su vez, la concejal De Bellis dio a conocer una novedad -que definió como "señal de alarma"- respecto de los fondos reembolsables que percibió el Municipio: "la funcionaria (Bezzoni) reconoció que en mayo el Municipio recibió 20 millones de pesos de la Provincia y de esta manera el adelanto de coparticipación llega a los 80 millones de pesos que deberán ser devueltos a partir del mes de agosto".