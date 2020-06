El intendente de Pehuajó comparó a Ezequiel Galli con Bolsonaro

22.06 | Política En una entrevista con Radio Provincia

Pablo Zurro criticó al Intendente de Olavarría por el manejo de la pandemia: "dejó todo libre, después tenemos 96 casos y nos ponemos a llorar". Dijo que lo que sucede en Olavarría lo "inquieta".

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, brindó una entrevista a Radio Provincia en la que comparó a Ezequiel Galli con Bolsonaro por el manejo de la pandemia. El jefe comunal del vecino distrito, conocido por hacer declaraciones fuertes y directas, sostuvo que lo "inquieta" lo que sucede en Olavarría con los contagios de coronavirus: "hablo de Olavarría porque vi la imprudencia de todas las pavadas que dijo el Intendente que había que abrir, parecía Bolsonaro" lanzó.

Zurro tuvo en cuenta que otros distritos de la zona también tienen casos positivos pero consideró que "(el virus) entró por una cuestión fortuita. No me preocupa mucho la zona porque creo que está bien" y contrastó con el panorama local: "pero Olavarría sí porque fue parte tipo Bolsonaro, dejó todo libre, después tenemos 96 casos y nos ponemos a llorar".



A su vez, contrapuso las respuestas ante la pandemia de los dirigentes oficialistas y opositores. "En esto de la pandemia nos va a salir a todos y a todas lo mejor y lo peor. Lo mejor nos está saliendo a los que estamos cuidando. Y lo peor le está saliendo al Pro que fomenta odiadores, anticuarentena y todo lo que no tiene que fomentar" cuestionó Zurro.