El Laboratorio local superó los mil testeos por coronavirus

Política

Así lo dio a conocer el Secretario de Gobierno del Gobierno Municipal Hilario Galli en diálogo con Canal Local. Olavarría es la ciudad que más testeos realiza en comparación con localidades de la región. Cómo es la carga de datos y la información a la Provincia.



El Secretario de Gobierno Municipal Hilario Galli dialagó con Canal Local sobre varios temas relacionados a la pandemia por Covid-19 y de cómo afecta a la ciudad en los distintos niveles.

Durante la entrevista, el funcionario fue consultado respecto de si existe lentitud en la carga de datos luego de los análisis realizados en el Laboratorio de Biología Molecular desde el 2 de mayo que se puso en marcha en el Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura".



Analizó que en Olavarría "tenemos una gran cantidad de testeos por coronavirus, mucho más que cualquier ciudad de la región. Hemos superado los mil testeos", afirmó al tiempo que adujo que la carga se enlentece de manera proporcional a la cantidad de testeos para informar.



Recalcó que se publica "una vez que da positivo" y que en primera instancia se informa "a la persona que de da positivo (para Covid-19) y luego damos información a la provincia y cargamos en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino)".

Otra aclaración que proporcionó Galli es que "la Provincia actualiza los datos a la una del mediodía y a las siete de la tarde". Es decir que si el dato se informa a las 19.30 "la Provincia no lo va a ver". "A veces se da el desfasaje de tiempo pero no hace a la cuestión porque el equipo de Epidemiología se maneja con base propia y no así con las bases de la provincia", agregó.



Finalmente sobre el tema aclaró que "estamos absolutamente tranquilos" de la capacidad para realizar testeos en el Laboratorio.