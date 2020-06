Teletrabajo: apoyos a la regulación del teletrabajo que avanza en Diputados

Política Sector empresarial y especialistas en derecho laboral

Se trata de la tercera y última reunión informativa de la comisión de legislación del trabajo que analiza los distintos proyectos presentados por los bloques políticos. la comisión podría emitir dictamen en la reunión del próximo miércoles.

La Comisión de Legislación del Trabajo realizó hoy una reunión informativa con representantes de las cámaras empresariales de la Argentina, Magistrados y especialistas en derecho laboral, en el marco del análisis de los proyectos de ley sobre teletrabajo.



Al comienzo de la videoconferencia, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, diputada Vanesa Siley (Frente de Todos), señaló que "el objetivo es convocar para el miércoles a una reunión con diputadas y diputados para abordar el dictamen sobre la norma que regula el teletrabajo".



Además, la legisladora hizo un breve resumen de las exposiciones que se realizaron en las dos reuniones informativas anteriores y destacó la participación del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni; la directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Cirmi Obón; y diferentes sindicatos.



En ese sentido, Siley sostuvo que el objetivo es que salga "una norma de consenso", ya que "se trata de una demanda social". "Buscamos que esta regulación tenga una perspectiva de género", remarcó.



Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), la prosecretaria del Comité Ejecutivo, Carolina Castro, expresó que "el trabajo remoto es consecuencia de haber adoptado una serie de tecnologías para la producción de bienes y servicios que da lugar a esa modalidad".



De ese modo, consideró que la norma tiene un doble objetivo. "La eficiencia en el desarrollo de la actividad y la protección de estos trabajadores", indicó la representante de la UIA.



Por su parte, Ricardo Diab, vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo que "el teletrabajo debe ser regulado, pero dentro de una mirada equilibrada entre el empleado y el empleador". Y agregó: "Para nosotros es importante la defensa del sector Pymes".



Luego, el vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, afirmó que "es importante la formalidad de los trabajadores", ya que -consideró- "el objetivo es que esta modalidad no derive en la precariedad laboral".



Por su parte, Viviana Díaz, ex coordinadora del Programa de Teletrabajo de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación durante el periodo 2003-2016, señaló que "hoy tenemos que hablar de trabajo remoto forzado", en referencia a la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia del coronavirus.



"Se trata de un cambio y de conciliar la vida familiar con la laboral. Es una ley necesaria que nos va a permitir un cambio en la Argentina", aseguró.



En tanto, el abogado laboralista Héctor Recalde, quien actualmente se desempeña como director de YPF, manifestó su apoyo a la norma, pero remarcó: "Siempre que se resguarden la intimidad y la jornada de trabajo para que no haya una autoexplotación en relación a la cantidad de horas trabajadas".



Por otra parte, la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Carla Gaudensi, sostuvo que el trabajo remoto "no debe generar una pérdida patrimonial para el trabajador que lo realiza", por lo que consideró que "los empleadores deben proveer las herramientas necesarias para realizar el trabajo, además del pago de los servicios", entre otros. Y añadió: "Esta modalidad perjudica el derecho a la organización sindical".



A modo de resumen, la presidenta de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (AMATRABA), Marcela Vodeb, remarcó: "El trabajador que adopte esta modalidad remota debe poseer los mismos derechos y obligaciones que el trabajador presencial".



Desde la mirada del Poder Judicial, la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, Graciela Craig, se refirió a la importancia de prever todas las consecuencias de esta nueva modalidad de trabajo y, en ese sentido, explicó que las organizaciones internacionales encargadas de estudiar la salud de los trabajadores aseguraron que "se producen muchas enfermedades psicológicas al trabajar aislados y sin intercambio con jefes y compañeros".



También estuvieron presentes representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), la Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI), la Cámara Empresaria de Tecnología, Informática y Comunicaciones (CETIC); y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).