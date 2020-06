"El racismo interno en Argentina es muy grave sobre todo en los pueblos originarios y afro"

Información General Mirta Millán, de la comunidad mapuche, analiza los casos de discriminación y el impacto de la pandemia

La realidad argentina "es muy grave" y la situación local, donde "no hay diálogo" ni políticas públicas. ¿El coronavirus? Un reto que vulnera aún más a las comunidades ancestrales y que exige trabajar por "otra humanidad".

"El racismo no cesó y en escenarios tan complejos se recrudece. Lo mismo pasa aquí en la Argentina", plantea en tono preocupante Mirta Millán, integrante de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke en Olavarría. Lo dice a partir de la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis , que generó una escalada de protestas a nivel mundial una discriminación que en Estados Unidos lleva 400 años, con el primer asentamiento de esclavizados. "Es histórico", agrega la descendiente mapuche tras plantear que no hay decisores de gobierno que estén a la altura de las circunstancias ni trabajo a profundidad para avanzar con políticas inclusivas. Y que eso trasciende las fronteras y puede verse, incluso, a nivel local. Es más, hasta reflexiona sobre el impacto de la pandemia, que potencia la vulnerabilidad de las comunidades originarias y se constituye en "otro de los peldaños que tenemos que pasar".



"El racismo y los conflictos que atañen a Estados Unidos se hermanan porque hemos escuchado a algunos actores sociales que han levantado su voz desde el mundo del espectáculo y del deporte o afrodescendientes que muestran o no el nivel de racismo con los afroamericanos, a igual manera con los indígenas", advierte Millán.



La muerte de otro joven negro, Rayshard Brooks, por disparos de un agente blanco también provocó una profunda conmoción en Atlanta y recrudeció las protestas en diferentes ciudades del mundo contra el racismo, la discriminación y la violencia policial.

El nivel de racismo interno que hay en la Argentina es muy grave sobre todo en los pueblos originarias y afro

El planteo también incluye a los pueblos originarios

La referente de Pillan Manke lo expone a partir de "casos concretos como como Plaza Huincul o la Comunidad Pulof, que han sido amenazados. Hay situaciones que no han cesado y al estar en resguardo y que no hay una presencia fuerte de organismos veedores ante los atropellos esto se agudiza".



"Pero son situaciones históricas", remarca la referente mapuche, tras exponer que hay situaciones que permanecen a lo largo del tiempo y más allá de los países centrales. "Lamentablemente no se dice, no se ve, se tiende a mirar hacia afuera y no hacia adentro porque el nivel de racismo interno que hay en la Argentina es muy grave sobre todo en los pueblos originarias y afro".Mirta Millán sostiene que "con los afromigrantes y las generaciones de afrodescendientes en el territorio argentino este conflicto es histórico.y tener una decisión política de trabajo a profundidad".. "Lo vemos ahora porque recibimos denuncias permanentes de las comunidades en la zona de la Patagonia, cony se han denunciado situaciones dede parte de la policía o de paramilitares que son armados, mandados por ciertos sectores de poder que impunemente van tomando las tierras".



