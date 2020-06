"Esta epidemia para los pueblos originarios, otro de los peldaños a pasar"

24.06 | Información General Comunidades originarias violentadas

La realidad argentina "es muy grave" y la situación local, donde "no hay diálogo" ni políticas públicas. ¿El coronavirus? Un reto que vulnera aún más a las comunidades ancestrales y que exige trabajar por "otra humanidad".

Con respecto a la situación de la crisis sanitaria por el coronavirus, a nivel nacional Mirta Millán dijo: "es bastante complicada en el caso de los pueblos originarios del Chaco y Formosa, donde se ha detectado que hay contagio y se incrementa por la escasez de agua o la situación de vulnerabilidad en que se encuentran algunas comunidades", sostiene la referente local de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke en Olavarría

Estamos muy preocupados por algunos pueblos que pueden llegar a desaparecer



Pero también admite como preocupantes las realidades de "Rosario con el barrio Quom donde han sido contagiados algunos hermanos pero hemos visto tremendas represalias a hermanas y hermanos que han estado en resguardo y a través de los medios se conoció elabuso de poder policial sobre pueblo quom. En La Plata también preocupa porque hay sectores muy vulnerables y la falta de agua es un problema", ejemplifica.



A nivel latinoamericano también "estamos muy preocupados por algunos pueblos que pueden llegar a desaparecer con el tema del COVID en la Amazonia. sobre todo, que han sido históricamente saqueados, amenazados y el Estado no ha permitido el desarrollo y el derecho a existir en estos espacios".



De hecho, "hay pueblos o nacionalidades en Brasil con muchísimos muertos. Es alarmante esto y en Chile sabemos de casos de hermanos mapuches que han fallecido por el COVID y preocupa que los estados no han tomado las medidas necesarias para reguardo y cuidados de ciudadanos y ciudadanas, como en Colombia y parte de Venezuela. Como siempre, los sectores más vulnerables son los que más están en el escenario de riesgo y en el lamentar vidas".



Por eso, llama a la reflexión para tomar conciencia de que "las personas que se contagian son seres humanos, que tienen el derecho a recuperarse dignamente y no actuar como en otros siglos donde la sociedad occidental ha estigmatizado y provocado situaciones de violencia", apunta Millán.



En definitiva, "a cualquiera nos puede pasar y hay que tomar prevenciones, quedarnos en casa y salir cuando es obligación. Esta epidemia para nosotros, los pueblos originarios, es otro de los peldaños que tenemos que pasar".



Mirta Millán advierte sobre las señales ancestrales que "hemos vivenciado en ciertas ceremonias donde los ancianos nos daban a conocer que se venían tiempos muy complicados y ahora lo estamos viendo. Es un tiempo donde la madre tierra convoca a reflexionar, a volver al centro, a volver la mirada al corazón, al sentir y trabajar en una humanidad que ha perdido bastante su rumbo y producto de eso es la mirada sesgada, racista y depredadora de los territorios y de la gente".

*QUIZÁS TAMBIÉN TE INTERESE: "El racismo interno en Argentina es muy grave sobre todo en los pueblos originarios y afro"