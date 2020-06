"Comerciantes Unidos Olavarría" denuncian desigualdades frente a rubros que no cumplen "las leyes"

24.06 | Información General "Sentimos que hay desaires hacia nuestro sector"

Acusan falta de protocolos, y "destrato". Ejemplificaron dos situaciones que se dieron en los últimos días en las que consideran "no fueron medidos con la misma vara". También cuestionan la rigurosidad de los controles. Son más de mil comerciantes locales.



Desde la Agrupación "Comerciantes Unidos Olavarría" realizaron un vídeo para explicar algunas de las condiciones que consideran desiguales en el que piden "que la ciudad nos acompañe y decida comprar en un comercio local y legal".



"En el último tiempo nos encontramos atravesando un perjuicio laboral y económico muy fuerte siendo que desde un inicio invertimos para acondicionar nuestros locales y cumplimos con todos los Protocolos que se nos indicó. Lamentablemente advertimos que las condiciones desiguales se materializan cuando empresas de otros rubros incumplen las normas y no reciben el destrato que sí recibimos los comercios" exponen en el comienzo del documento.



Y pusieron como ejemplo: "días atrás, un colega de una verdulería sufrió un "escrache" cuando trascendieron las fotos de su comercio acusándolo de haber sido diagnosticado con Covid , situación que luego él negó públicamente, por otro lado, el ejecutivo municipal dio a conocer que iban a demandar judicialmente al Comerciante; en contraposición, ayer, una empresa industrial fue denunciada por tener en su planta del PIO una persona oriunda de Ciudad de Buenos Aires sin haberle realizado el hisopado correspondiente ni el aislamiento de 14 días como indica el decreto, sin embargo, no hubo escraches ni demandas. No somos quiénes para efectuar ningún juicio de valor sobre el accionar de nadie, estamos simplemente ejemplificando por qué sentimos que hay desaires hacia nuestro sector".







Agregaron también que "podemos continuar hablando sobre las multas a los comercios por el cronograma de DNI, por la persecución con los protocolos cuando es de conocimiento público que siguen circulando bolsones de ropa en showroom que no cumplen ninguna norma de seguridad, por la realidad de que teniendo nuestras puertas cerradas, no sólo nunca nos pospusieron las fechas de vencimiento de los impuestos, sino que el mes que viene vamos a pagar un aumento del 50% en la tasa de seguridad e higiene o por la vuelta del Estacionamiento Medido el primer día del único mes que pudimos abrir nuestras puertas al público ("servicio" que, en ese momento, no había retornado en ninguna ciudad de la Provincia de Buenos Aires)".



Olavarría no es la ciudad de los asados y cumpleaños, Olavarría es la ciudad del trabajo.

Y resaltaron, "no quisiéramos desvirtuarnos, ni emitir un Comunicado eterno, pero sí hoy queremos decir Basta y subrayar que somos más de mil Comerciantes que no soportamos más atropellos. Quienes trabajamos en Comercios tenemos un contacto constante con la gente, lo que nos permite medir el estado de la cuestión mucho antes que todo vuele por el aire. Y ésto justamente fue lo que nos sucedió con los ingresos. Nuestra ciudad estuvo sin contagios por más de 60 días, y es innegable que por arte de magia no hay más de 100 casos activos. El virus entró por la deficiencia en el control de los ingresos que seguimos escuchando por parte de nuestros clientes y proveedores, y que claramente observamos en lo mencionado previamente en relación al trabajador industrial de la empresa a la que no se le exigió cumplimentar las normativas, pero que también nos preguntamos cómo es que esa persona entró en la ciudad y no se le controló el aislamiento que debía guardar cuando se supone que todo debe ser más que estricto y así poder cuidar nuestra comunidad, que tan perjudicada se ha visto, no sólo a nivel salud y economía, sino también en su buen nombre que tanto orgullo nos da. Olavarría no es la ciudad de los asados y cumpleaños, Olavarría es la ciudad del trabajo. Y eso estamos buscando, trabajar con igualdad de condiciones." cerraron.