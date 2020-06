Autoridades olavarrienses ratifican el resultado positivo

Información General

Las autoridades sanitarias de nuestra ciudad salieron a defender los resultados registrados en nuestra ciudad y ratificaron que los cinco casos habían sido positivos.

"No hay falsos positivos con la PCR. Puede haber falsos negativos, pero falsos positivos nunca", djo en forma tajante, anoche, el Dr. Germán Caputo, secretario de Salud municipal a EL POPULAR.

De esta manera, Caputo respaldó al equipo local y se mantuvo firme en la posición. "Lo que pudo haber pasado es que muchos contagiados de coronavirus no llegan a desarrollar la inmunoglobulina C, que es lo que han testeado y les ha dado negativo. Pero no haber desarrollado la IGG no significa que uno no haya sido coronavirus positivo", dijo esta noche el profesional en el cierre de otra intensa jornada.