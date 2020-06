"No hay falsos positivos con la PCR", dijo Germán Caputo

Información General Autoridades olavarrienses ratifican el resultado

Las autoridades sanitarias de nuestra ciudad salieron a defender los resultados registrados en nuestra ciudad y ratificaron que los cinco casos habían sido positivos.

"No hay falsos positivos con la PCR. Puede haber falsos negativos, pero falsos positivos nunca", djo en forma tajante anoche, el Dr. Germán Caputo, secretario de Salud municipal a EL POPULAR ante la difusión de la noticia sobre que "los obreros de San Nicolás 'no tenían coronavirus'" publicada por un diario de la localidad bonaerense.



De esta manera, Caputo respaldó al equipo local y se mantuvo firme en la posición. "Lo que pudo haber pasado es que muchos contagiados de coronavirus no llegan a desarrollar la inmunoglobulina C, que es lo que han testeado y les ha dado negativo. Pero no haber desarrollado la IGG no significa que uno no haya sido coronavirus positivo", dijo esta noche el profesional en el cierre de otra intensa jornada.

En Olavarría, la noticia de los resultados positivos entre la numerosa delegación de trabajadores había sido confirmada por el propio intendente municipal Ezequiel Galli en medio de una conferencia de prensa, y también por la empresa cementera Loma Negra, que había emitido un comunicado para brindar detalles a la población de los protocolos puestos en marcha.

Además, el caso generó fuerte polémica en la ciudad y disparó la reacción del gremio AOMA, que apuntó contra la empresa y el gobierno municipal, por haber permitido el ingreso de la empresa de fumistería, mientras aseguraban que otras firmas locales se encontraban en condiciones de poder cumplir ese trabajo, sin necesidad de recurrir a trabajadores foráneos en medio del aislamiento obligatorio por el avance de la pandemia.

Anoche, en diálogo con EL POPULAR, el doctor Germán Caputo ratificó los resultados que habían dado a conocer oportunamente las autoridades sanitarias locales. En las próximas horas, seguramente, la polémica seguirá su curso.