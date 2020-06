Nuevo llamado para la inscripción en el plan Fines 2019, hasta el 30 de junio

Información General

La medida se toma para asegurar que quienes cursaron hasta el año pasado puedan seguir en este programa, cuyas clases comenzarán en agosto.

El Ministerio de Educación de la Nación y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires acordaron la reapertura de la inscripción para los estudiantes que hasta el año pasado cursaron bajo la modalidad de Fines Secundaria (incluyendo Secundaria con Oficios) y Deudores/as que no hubieren podido inscribirse dentro del plazo previo establecido.



La inscripción se podrá realizar a través de la plataforma https://fines.educacion.gob.ar/ hasta el 30 de junio. Los estudiantes que se hayan preinscripto anteriormente también podrán ingresar a la plataforma para confirmar sus datos y brindar información adicional para una mejor trayectoria educativa en el marco de la Continuidad Pedagógica.



Este nuevo llamado permitirá ampliar y asegurar el acceso a la terminalidad educativa de los y las estudiantes que por distintas circunstancias no se habían inscripto. El Plan FineS fue creado en el año 2008 en consonancia con la obligatoriedad escolar establecida en las Leyes Nacional N° 26.206 y Provincial N° 13.688, con el objetivo de incorporar al sistema educativo a jóvenes, adultos y adultas para la finalización de sus estudios primarios y secundarios.



Por su parte, los estudiantes que estaban inscriptos en Secundaria con Oficios continuarán su trayectoria a través de una propuesta institucional que articulará la terminalidad de jóvenes, adultos y adultas con la formación profesional.



El inicio de clases de FineS será en agosto. Durante el tiempo que dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, las clases se realizarán en forma no presencial a través de cuadernillos con actividades educativas y entornos virtuales adaptados para la educación de adultos.