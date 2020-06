"Sí el PCR da positivo no hay dudas que la persona tiene coronavirus"

Información General Polémicas con trabajadores de San Nicolás

Así lo ratificó la médica infectologa del Centro de Salud local ante las versiones cruzadas entre los gobiernos municipales de San Nicolás y Olavarría sobre la validez de los test que se realizaron en la ciudad a los trabajadores nicoleños.

Este jueves, Canal Local dialogó con la médica infectóloga Marina Grand y con la asesora de Salud Municipal sobre las polémicas declaraciones de la secretaría de Salud de la localidad de San Nicolás sobre los trabajadores que llegaron a Olavarría y dieron positivo para Covid-19.



La médica infectóloga local fue tajante y dijo que "no existen dudas" y explicó por qué "hay distintos métodos para realizar el diagnostico de coronavirus. Tenemos métodos directos que buscan directamente al virus que es la PCR, sí esta prueba da positiva no hay dudas que la persona presenta coronavirus porque no hay falsos positivos, no hay manera de simular un material genético".

Por otro lado, informó que "hay otras pruebas que se llaman indirectas que buscan anticuerpos denominadas test rápidos" que serían los realizados en la localidad de San Nicolás. En este sentido Grand explicó que "el coronavirus no genera anticuerpos en todos los pacientes, simplemente genera anticuerpos en el 5% y eso está relacionado con la gravedad del cuadro. El paciente que está en modalidad ambulatoria probablemente no desarrolle anticuerpos porque es una infección mucho más leve".

La asesora de Salud, doctora Mariana Diamanti hizo referencia a la disponibilidad de las camas en el Hospital Municipal y explicó el seguimiento que se realiza con cada pacientes que da positivo el PCR.