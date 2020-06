El gobierno británico amenaza con cerrar las playas tras grandes aglomeraciones

En el día más caluroso del año, una multitud se volcó a las playas sin respetar el distanciamiento social, causando además incidentes por peleas, saturando los servicios de mantenimiento y dejando toneladas de basura en la arena.

El Ministro de Salud británico, Matt Hancock, advirtió hoy que las playas del Reino Unido podrían clausurarse si no se respeta el distanciamiento social, luego de que miles de británicos se volcaran ayer a disfrutar del sol y del mar en Bournemouth, en el sur de Inglaterra.



En el día más caluroso del año, una multitud se aglomeró en las playas sin respetar el distanciamiento social que ahora se redujo a un metro, causando además incidentes por peleas, saturando los servicios de mantenimiento y dejando toneladas de basura en la arena.



En declaraciones a un medio radial, Hancock, dijo que después de lo ocurrido en la playa de Bournemouth, el gobierno tiene el poder de clausurarlas.



"Soy reacio a usarlo porque la gente ha tenido un confinamiento bastante duro. Todos deberían poder disfrutar del sol", expresó al tiempo que alertó que si ven un aumento en el número de casos de coronavirus, entonces tomarán medidas.



El diputado por Bournemouth, East Tobias Ellwood, dijo a la radio LBC que medio millón de personas llegaron a Dorset ayer, atribuyendo esto a que no hay otras formas de distracción ni otros lugares a dónde ir porque están cerrados debido a la cuarentena.



Ellwood criticó los incidentes ocurridos y consideró que con lo que se vio allí, nadie pensaría que hay una emergencia.



"Me temo que algunas de las actitudes han sido egoístas y peligrosas", dijo.

Por su parte, el Director médico de Inglaterra, Chris Whitty, también alertó que los casos de coronavirus volverán a surgir si la gente no sigue las pautas de distanciamiento y escribió en su cuenta de Twitter que la pandemia se debilitó debido a los esfuerzos de todos, pero que el virus todavía está en circulando.



"Si no seguimos la guía de distanciamiento social, los casos volverán a aumentar. Naturalmente, las personas querrán disfrutar del sol, pero debemos hacerlo de una manera segura para todos", expresó.



A principios de la semana el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció una nueva relajación de la cuarentena a nivel nacional, con la reapertura de bares, restaurantes, cafeterías, cines y teatros, gimnasios al aire libre, barberías y peluquerías.



El 1 de junio reabrieron las tiendas y se reanudaron las clases de las escuelas primarias.



El Reino Unido registró un total de 43.230 fallecimientos por coronavirus, luego de que se contabilizaran ayer otros 149, según cifras del Ministerio de Salud. (Télam)