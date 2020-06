Caputo asegura que en Olavarría no hay ni brote epidemiológico ni circulación viral

Información General

El titular de la cartera de salud municipal dijo que "estamos en una circulación en aglomerado" y que la definición del estado epidemiológico de Olavarría "está dada por el Ministerio de Salud de la Nación o de Provincia".



El secretario de Salud municipal, doctor Germán Caputo, identificó la ubicación de la ciudad, golpeada por los casos de coronavirus. También se refirió a la situación de los pacientes y a las plazas intra y extra hospitalarias.



¿Brote epidemiológico o circulación viral? Ni una cosa, ni la otra, según Caputo. La definición del estado epidemiológico que condujo a una centena larga de casos de coronavirus registrados en la Ciudad "está dado por el Ministerio de Salud de la Nación o de Provincia, no es algo que nosotros comentemos, de acuerdo con todos los informes que estamos suministrando".



Agregó que "no estamos todavía como ciudad de circulación. Cuando el virus está circulando entre la población es 'circulación viral', y el 'brote epidémico' está localizado. Nosotros creemos -con el Comité de Crisis, la Dirección de Epidemiología y demás-, es que estamos en una circulación en aglomerado" dijo Caputo.



La descripción de Secretario de Salud remite a un porcentaje muy alto de todos los casos con un nexo en común. "Se pudo trabajar bien en esa circulación y, no quiero pecar de demasiado optimista, pero se mejoraron un poco los números, aunque aún falta mucho" advirtió.

Días atrás el Municipio de Tandil había declarado a Olavarría como "zona de brote epidémico activo" de Covid-19. La Disposición 577 del Sistema Integrado de Salud Pública de nuestra ciudad, con las firmas de su Presidente y Vice, Gastón Morando y Matías Tringler, respectivamente, hace referencia a esa consideración sobre la situación sanitaria olavarriense.

La medida implica que los ciudadanos de Olavarría que lleguen con intenciones de ingresar a Tandil, deberán seguir un protocolo similar al que actualmente se aplica con personas procedentes del AMBA.