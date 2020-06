Los días de frío intenso impulsan una demanda creciente de leña y garrafas

Información General

Con las temperaturas más extremas de la temporada, aumenta la demanda de leña -que el Municipio proveyó durante este mes a unas 450 familias- y garrafas con destino a calefacción.

Mientras el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este fin de semana se profundizará la baja de las temperaturas, en la ciudad crece la demanda de leña y garrafas, destinadas a calefaccionar los hogares más vulnerables.



En este sentido, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social se admitió que durante este mes, unas 450 familias retiraron leña del Bioparque Municipal La Máxima, donde fueron citadas respetando turnos para evitar aglomeraciones. Asimismo, según los datos comunales, durante el mes de mayo se repartieron unas 550 garrafas "puerta a puerta", en la búsqueda de respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio derivado de la pandemia de coronavirus,



Esta semana, además, se cumplió un nuevo operativo de venta de garrafas del Frente de Todos, una iniciativa que se impulsa por tercer año consecutivo y que entre los años 2018 y 2019 benefició a más 1.200 familias del partido de Olavarría.



Extremos térmicos



Desde el Observatorio Meteorológico ubicado en el Aeropuerto local, la pronosticadora de turno, Alicia Pucciarelli, negó que la de estos días se tratase de una ola polar, cuya característica primordial es prolongarse durante varias jornadas. Aquí, sin embargo, "el informe del Servicio dice que es una masa muy fría que afecta a todo el territorio hasta el lunes 29", indicó, para poner en valor luego que "las temperaturas son habituales de esta temporada: ya se había advertido que este iba a ser un invierno benévolo".



Lo cierto es que el jueves se registró una mínima de 2 décimas bajo cero y una máxima de 10,3 grados apenas pasadas las 16, pero el viento helado impulsó la sensación térmica hacia abajo durante toda la jornada. Ayer a las 7.20, con una helada que tiñó de blanco el escenario ciudadano, la mínima se ubicó en 2,5 grados bajo cero y la máxima estaba prevista para la tarde, con 11 grados. Sin embargo, la mayor estrechez entre ambas puntas de la columna mercurial se darán durante este fin de semana: para hoy se anticipa -1 grado de mínima y 8 grados de máxima, mientras que el domingo, ambos extremos se ubicarán en -2 y 10 grados.



En el oeste y centro de la Patagonia, en tanto, se esperan mínimas de entre 10 bajo cero y 1 grado bajo cero y en la zona de Sierra de la Ventana podrían registrarse nevadas intermitentes. Ya desde el lunes, se consolidará un ascenso paulatino de la temperatura, con uno y 4 grados de mínima, respectivamente.



Entrega de leña



Este mes, con el impulso de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, se puso en marcha un programa de acopio y entrega de leña para ser entregada a aquellas familias que lo necesiten y que calefaccionen exclusivamente sus viviendas con este material.



La actividad se desarrolló en el Bioparque La Máxima y consistió, en principio, en la recopilación de leña como consecuencia de la poda anual: tanto la que realice el personal de Mantenimiento y Obras Públicas del Municipio del arbolado interno y público, así como la recolectada por el mismo concepto por la empresa Coopelectric o particulares.



En este marco, los equipos técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Social tuvieron a su cargo el correspondiente análisis de condiciones familiares y necesidades particulares de cada una de ellas para luego, fraccionar la leña y entregarla de manera equitativa.



En total, durante las primeras cuatro semanas se contactó a unas 450 familias que fueron citadas con turnos, para evitar aglomeramientos y así recibieron leña para abastecer sus estufas. Cabe consignar que en las leñas privadas, el costo de los 100 kilos de leña oscila entre 700 y 1300 o 1400 pesos, según se trate de eucaliptus, quebracho o piquillín, cuya durabilidad y posibilidades de duración tienen una relación directa con los costos.



Garrafas



Respecto de las garrafas, hay que remarcar que en el proveedor por excelencia de las unidades que se utilizan para cocinar y calefaccionarse, tienen un costo unitario de 340 pesos, que no varió respecto del año anterior. "Aquí hay disponilidad y no tenemos problemas de aprovisionamiento -indicó ayer un referente de ExtraGas, la planta localizada sobre la Ruta 226-, pero es notable que cayó la venta por el tema de que la gente no puede salir" debido a la cuarentena.



No es la única manera de abastecerse de ese elemento vital para la temporada más . La Municipalidad también está repartiendo garrafas entre quienes las necesitan, por el sistema puerta a puerta en el marco de la pandemia. Lo hacen a partir de los relevamientos de los ocho servicios territoriales diseminados en la ciudad, utilizando al personal de guardia que recibe el pedido un día y reparte al día siguiente, respondiendo a una logística que no dispone de envases vacíos y por eso, debe retirarlos al reponerlos con su carga. Se trata, se indicó desde Desarrollo Social Municipal, de un vale mensual que en el área se cruza con los datos provenientes de Anses, que también abona una carga a las familias que lo reciben.



Durante el último mes de mayo, la provisión municipal estuvo integrada por 550 unidades que durante junio, se confirmó, han venido incrementándose. Quienes requieran de esta provisión, disponen de los siete números rotativos del organismo. "Llaman, se anotan y nosotros nos comunicamos", indicaron desde el área.



En simultáneo, y quincenalmente en este período invernal, el Frente de Todos impulsa un operativo de ventas de garrafas "para llevar esa posibilidad a los vecinos a un valor razonable, esto es 320 pesos la unidad", indicaron sus impulsores.



El sábado pasado, el camión recorrió las localidades y cubrió con unas 250 garrafas Villa Mi Serranía, Loma Negra, Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Hinojo y Sierra Chica y el miércoles último, lo hizo con otras 200 unidades en distintos puntos de la planta urbana.