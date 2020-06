Aprobar desde lejos y festejar acompañada

Información General

Jezabel Picot tiene 25 años y se licenció en Psicopedagogía hace poco más de una semana. "Llegó la pandemia y la Universidad se tuvo que adecuar a la modalidad de exámenes virtuales", explicó en diálogo con FINDE.

Si bien había optado por la modalidad a distancia con exámenes que normalmente se rendían en los Centros de Estudios a Distancia de las diferentes ciudades pero en medio del coronavirus llegó su último final. "Lo había dejado para esta época para poder viajar Córdoba a rendir en la Universidad que está en esa provincia, hoy muy complicada por la pandemia. "Si daba la materia allá, te dan la nota en el momento" cuenta Jezabel, cuya familia es cordobesa, por lo que "iba a poder festejar con ellos".





Lamentablemente nada de eso sucedió. "La última materia que rendí fue el Seminario de Trabajo Final. Tuve que defender un trabajo de investigación con la teoría y me enteré que nos habían separado por apellido así que me tocó el último día, el 18 de junio". Aunque era su último momento de nervios de la carrera, "todo lo que me había imaginado que iba a pasar no iba a poder ser" aunque de todos modos la situación fue especial.





"Me encontré rindiendo sola en mi casa y sin poder estar con ningún familiar o amigo. Estuvieron todos presentes a su manera y eso es lo importante. Me sentí con muchas emociones encontradas" y le fue muy bien.





En la previa de ese Día D "el aislamiento no fue una excusa porque me distraigo bastante. Pero bueno, hice un esfuerzo porque era la última. Por suerte tenía 2 compañeras con las que hacíamos video llamadas para estudiar y también estábamos todo el tiempo hablándonos o consultándonos cosas por WhatsApp".





Ese día terminó de rendir a las 10 de la mañana. Sabía que no le iban a dar la nota hasta el día siguiente pero sintió que le había ido bien y "festejé yendo a almorzar con mi abuela que es a la única persona que veo porque le hago las compras" y allí estaba fiel a su nieta, "esperándome para celebrar como siempre", relata con felicidad.