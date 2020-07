Arquitectura pospandemia: "Lo mínimo es que ya no podemos diseñar un espacio sin un metro de balcón"

01.07 | Información General Estudio CyM, de Cynthia Martínez y Mariana Ottonelli

"Dicen que hasta que salga la vacuna, la arquitectura es la mejor prevención, la única vacuna para el Covid-19", afirman las profesionales, convencidas de que los cambios de paradigma en la profesión son inevitables.

"Lo mínimo es que ya no podemos pensar en diseñar un espacio sin balcón. Son impensados nuevos edificios que no contengan ni siquiera un balcón de un metro para poder salir y tomar aire. Eso ya no puede ser", aseguraron Cynthia Martínez y Mariana Ottonelli, del Estudio CyM, de cara al día del Arquitecto que se celebra hoy y graficando los cambios básicos que la disciplina comienza a transitar en el marco de la pandemia de Covid-19.





En primera instancia, las profesionales describieron lo que definen como el cambio de la rutina, que incluye "el no estar físicamente con los clientes y dejar las visitas de obras", suplantado por herramientas como el Google Meet, el Whatsapp o el Zoom, que les permitió "mantener las reuniones entre nosotras y con nuestros clientes", con dinámicas que fueron cambiando conforme iban cambiando las fases.



El tiempo de obras paralizadas les permitió avanzar en proyectos, en "encerrarnos a dibujar para liberar las obras pequeñas, tener las conexiones con los clientes y proponer planos y maquetas electrónicas. Luego, cuando se pudo recomenzar, tuvimos que implementar los protocolos en las obras, para que la protección de los trabajadores".

Cálculos, creatividad y la gestión del trabajo propiamente dicho, esto es la dirección de obra, completan el esquema abarcado por el estudio que, claro, a partir de las normas de bioseguridad, seguramente verán dilatados los plazos de entrega de las construcciones. "Es que donde antes había 6 personas trabajando, ahora para cumplir el distanciamiento, hay 4 y eso termina repercutiendo en el tiempo".

