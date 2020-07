Berni irrumpió en un retén de la Federal y reavivó la tensión con Frederic

Política

Desde Nación cuestionaron al funcionario del Gobierno bonaerense por intervenir en un operativo.

En medio de las largas colas por el primer día del endurecimiento de los controles en esta etapa de la cuarentena en la zona metropolitana, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, irrumpió en un operativo en puente La Noria y se mostró muy molesto al ver la ubicación de los retenes y las demoras de tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Esa situación, que quedó registrada por las cámaras de televisión y se sumó a las críticas de Berni por el operativo, generó que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, llamara al propio gobernador Axel Kicillof, para quejarse, y así se reavivó la tensión que existe entre ambos funcionarios.

"Los controles son para facilitarle la vida a la gente, no para enquilombársela más. Tenemos 10 kilómetros de cola, haciendo un control arriba del puente con dos carriles, cuando a 100 metros tenemos cinco carriles para controlar", afirmó Berni al llegar al puente.

Previamente, el ministro había gesticulado con muestras de fastidio e incluso habló con los encargados del operativo para resolver el caos de tránsito en el acceso hacia la Ciudad. El despliegue de seguridad está a cargo de la Policía Federal, fuerza en la que Berni no tiene incidencia. De todos modos, el funcionario, que había llegado en moto, pidió mover los puestos de control.

Testigos de la discusión relataron que Berni les reclamó a los oficiales que están en el retén porque había dos ambulancias varadas que no podía avanzar. Luego de su intervención, se levantaron momentáneamente los controles hasta que pasaron los dos vehículos sanitarios. "Hay que tener criterio común. Una ambulancia no puede tardar 20 minutos en pasar", agregó.

Frente a esto, el secretario de Seguridad nacional, Eduardo Villalba, confirmó que Frederic llamó a Kicillof, y dijo que Berni "se extralimitó en sus funciones" al irrumpir en el control del puente La Noria. "Tiene mi teléfono, podría haberme llamado", remarcó Villalba, molesto.

El funcionario nacional dijo en más de una oportunidad que desconoce "cuáles son las motivaciones personales" de Berni para actuar como lo hizo, pero insistió que desde el Gobierno trabajan "en conjunto con todos los funcionarios".

Una de las críticas que lanzó Berni a los medios apuntó a la dificultad que tuvo una ambulancia con una mujer en trabajo de parto que no podía avanzar. "El carril de salud y seguridad en el puente La Noria viejo no es un invento del ministro Berni. Viene funcionando hace más de 70 días. Quizá el ministro no lo sabía. Puede ser que haya quedado una ambulancia en la congestión o en emergencia, pero los que pasan por ahí habitualmente saben que pasan por el puente viejo, no es un invento del ministro Berni", lanzó Villalba.

También cuestionó a titular de Seguridad bonaerense al contar que el jefe del operativo llamó a la sala de operaciones para contar que Berni estaba en el lugar: "Nosotros estábamos monitoreando desde las 5 de la mañana, no es Berni solo el que se levanta temprano a trabajar", cuestionó.

Pocos minutos después, la propia Frederic se pronunció en las redes sociales sobre las demoras en los retenes pero evitó polemizar. "Sabemos que la emergencia sanitaria requiere de mucho esfuerzo de todos y todas. Las demoras en los retenes son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus. Esta fase de cuidado exige redoblar la solidaridad", sostuvo.

Desde la madrugada, los problemas de tránsito se hicieron visibles en los accesos a la Ciudad. En el peaje de Dock Sud y en Parque Avellaneda se registraban colas de hasta 3 kilómetros, mientras que en el caso de Puente La Noria los embotellamientos fueron más pronunciados.

En tanto, en la Autopista Buenos Aires-La Plata hay una gran fila de autos aguardando ser habilitada para ingresar a la Ciudad, mientras que el puente Pueyrredón presenta retrasos de más de 40 minutos para poder atravesar los retenes. (DIB)