¿Cómo dispone la Provincia el cambio de Fases?

Información General

Según Galli estamos en la Fase 4 y esto fue adelantado por la Provincia, sin embargo este miércoles desde el Ministerio de Salud nuestra ciudad está en Fase 3. ¿Qué se dispone para cada Fase?



Este miércoles la Provincia, en el suplemento del Boletín Oficial especificó los alcances de cada una de las Fases en las que se dividió la salida del ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) que rige en nuestro país desde el avance del Coronavirus.



Fue dispuesto por el Gobernador Axel Kicillof a principios del mes de Junio en conferencia de prensa, para dar respuestas "en paquete" a los requerimientos de cada uno de los 135 municipios que la componen.



Aunque el intendente Ezequiel Galli había anunciado el pase de nuestra ciudad a la Fase 4 a partir de este mismo miércoles, el Ministerio de Salud de la Provincia y su consideración del Partido de Olavarría como uno de los lugares con "circulación local" del virus Covid-19, generaron polémica y se esperan definiciones.



¿Por qué Olavarría para la Provincia es considerada en Fase 3?

Según lo publicado de manera oficial, este miércoles en su artículo 2 dispone:



El sistema de fases mencionado en el artículo precedente, funcionará de acuerdo a los siguientes parámetros:

a) Estarán incluidos en FASE 5 los municipios que no presentaren casos confirmados autóctonos de COVID-19 en un período de veintiún días inmediatos anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud y no pertenecieran al Área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12° del Decreto Nacional N° 576/2020.

b) Estarán incluidos en FASE 4 los municipios que presentaren casos confirmados autóctonos de COVID- 19 en un período de veintiún días inmediatos anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud y no pertenecieran al Área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12° del Decreto Nacional N° 576/2020.

c) Estarán incluidos en FASE 3 los municipios que presentaren casos confirmados autóctonos de COVID-19 en un período de veintiún días inmediatos anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud, si a partir de la identificación de los primeros casos autóctonos se observare un incremento en la velocidad de transmisión, medida en términos de tiempo de duplicación, o la ocurrencia de casos autóctonos en los que no se pueda identificar la cadena de transmisión correspondiente a un escenario de transmisión comunitaria, siempre que no pertenecieran al Área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Decreto Nacional N° 576/2020.