"Galli me dijo que si votaba en contra no iba a seguir trabajando en Juntos por el Cambio"

Política Con un oficialismo dividido, el HCD debate la Rendición de Cuentas 2019

Es lo que dijo la concejal Celeste Arouxet quien junto a Lascano habían adelantado que rechazarían el ejercicio 2019. Reasumió su banca Juan Mujica en el oficialismo. Hay reemplazo en la UCR y JxC suma un voto a favor.



Este jueves por la mañana se realiza la sesión especial del Concejo Deliberante para debatir la Rendición de Cuentas 2019 en la Sociedad Española.



En el centro del debate está la economía del Municipio: cómo y por qué cerró con una diferencia negativa de 354 millones de pesos el ejercicio 2019 y la declaración de la emergencia económica y sanitaria local, que en concreto rige desde marzo por decreto.



La sesión comenzó con el planteo de que Juan Mujica no puede asumir porque no se pidió la reincorporación al cuerpo deliberativo. Así lo hizo saber el concejal del interbloque Frente de Todos Juan Sanchez.



Quien respondió fue el presidente del HCD Bruno Cenizo confirmando que "no era necesario". Es lo mismo que respondió ayer a la consulta de Diario El Popular y aseguró que se tuvo en cuenta que se trata de "una reincorporación", la cual puede dictarse con un decreto.

Fue la propia Celeste Arouxet, la edil oficialista que anunció que votará en contra de la Rendición de Cuentas 2019 quien detalló en la sesión las reuniones que mantuvo con el presidente del Bloque de Juntos Por el Cambio y con el Ejecutivo Municipal al mando de Ezequiel Galli.

"No me dejaron ser parte del equipo" lanzó en pleno debate Arouxet en relación a que nunca pudo integrar los grupos de trabajo por tener origen radical.



Y compartió lo que le dijo el propio intendente Ezequiel Galli el martes pasado, un día después de confirmar el voto negativo al ejercicio 2019: "me dijo que si votaba en contra no iba a seguir trabajando en Juntos por el Cambio".

Al mismo tiempo la edil leyó una nota que envío Guillermo Lascano donde expuso su voto en contra, su representación de los valores de la UCR y agradeció a los que apoyaron la decisión.

A poco más de una hora de comenzado el debate continuó la discusión en torno al bloque oficialista. La edil fue contundente: "le quiero aclarar al presidente de mi bloque o ex bloque, ya no se en qué bloque estoy. Durante 60 días estudié la Rendición de Cuentas y todas las semanas le decía lo difícil que estaba la defensa. Y entregué las 17 preguntas las cuales no fueron respondidas como queríamos", sentenció.

Al mismo tiempo y luego de que Arouxet hiciera trascender los detalles de la conversación con el jefe comunal, la edil opositora Alicia Almada, presidenta de la Comisión de Género, dijo "tomo como una denuncia lo sucedido en el despacho del intendente, Arouxet ha sufrido violencia de género". La siguiente en tomar la palabra fue la concejal de JxC Cecilia Krivochen.



La licencia de Lastape



A casi hora y media de iniciada la sesión y tras una extensa discusión, Cenizo comenzó el pedido de licencia del concejal por la UCR Martín Lastape quien es reemplazado por Laura Sequeira. Se trata de la siguiente en la lista de candidatos de JxC de 2017 actualmente directora de Relaciones con la Comunidad, quien se incorpora al bloque oficialista y se descarta su voto a favor.



Cabe recordar que este reemplazo no respeta la paridad legislativa, pero hasta ayer no habían surgido cuestionamientos entre los concejales. En la última sesión ordinaria tampoco estuvo Lastape, pero en aquella oportunidad no fue reemplazado.

Por su parte, el Frente de Todos hizo reserva de invalidar cualquier votación de la que participe Juan Mujica porque considera que con los instrumentos legales que posee no puede cumplir el rol de concejal en este momento.

Fue Juan Sánchez quien expresó "el concejal ocupa una banca sin tener autorización del cuerpo deliberativo y sin que nos conste que haya dejado de ser funcionario y vamos a invalidar la votación de la que tome parte".



