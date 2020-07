El Municipio comenzará a reestablecer los servicios de Transporte Malvinas

Información General Será en forma escalonada

Desde ayer comenzaron a reincorporarse algunos de los servicios que presta la empresa Transporte Malvinas SRL en nuestra ciudad, luego de dos meses de recorte del 9% en el marco de la emergencia sanitaria y la crisis económica de la Comuna.

Ayer se reincorporaron puntos verdes solo en la ciudad, el mantenimiento de la planta de biogás en el relleno sanitario y la frecuencia del servicio en algunas localidades. Desde mayo, los servicios habían sido recortados en un 9% y muchos costos operativos continúan siendo absorbidos por la empresa. "Así como hubo empresas que donaron respiradores, nosotros a la actualidad donamos 5 millones de pesos", sostuvieron en referencia al ahorro municipal.

Aunque ya empezaron a funcionar algunas áreas que habían quedado suspendidas desde el 1 de mayo, todavía quedan varios servicios más por reestablecer, algo que se hará de manera paulatina de aquí a tres meses, explicó el gerente de Transporte Malvinas SRL, Lucas Rey ante a consulta de EL POPULAR.En este sentido, todavía hay costos operativos que continúa absorbiendo la empresa que había asumido el compromiso de "mantener la paz social y no realizar despidos sobre el personal" en el plazo de 60 días.Desde ayer se reincorporaron los servicios en los puntos verdes de la ciudad, pero no en las localidades. Además, se sumó el mantenimiento de la planta de biogás en el relleno sanitario, "una cuestión que es importantísima para el medio ambiente aunque no es tan visible para el vecino. No hay muchos rellenos sanitarios y aunque eso funcione o no, lleva un costo de mantenimiento que nosotros seguimos haciendo durante la suspensión del servicio", explicó a su turno el gerente de la sucursal de Transportes Malvinas en Olavarría, Ing. Marcos Panaggio.

Por otra parte, remarcó que también se reincorporó ayer el mantenimiento del camino que va desde la Ruta 226 y Circunvalación hasta el relleno sanitario.



Además, "estamos restituyendo las frecuencias del servicio en localidades. Ahora, por ejemplo, se restituyó la frecuencia en Santa Luisa".



A su vez, se va a ir reincorporando a lo largo de estos tres meses, en forma paulatina, lo que es el tratamiento de contenedores. "Eso se lleva al relleno sanitario, esa operación se va a ir restituyendo en distintos porcentajes".



En cuanto a los puntos verdes en las localidades, al igual que los Ecopuntos, se reestablecerán el mes que viene. En tanto que barrido y recolección los domingos volverá a realizarse a partir de septiembre.



Paulatinamente



Transporte Malvinas SRL ofrece en la ciudad un servicio integral que incluye barrido y recolección, pero también gestión de residuos. El recorte del 9% implicó para el Municipio un ahorro de 2,5 millones de pesos por mes que debió absorber la empresa cuyos servicios son considerados esenciales y dado que el costo global por todas las prestaciones promedia los 28 millones de pesos por mes. El compromiso, en este bimestre que finalizó el martes fue "mantener la paz social no generando despidos" sobre los 125 puestos de trabajo que mantiene la empresa.



En este sentido, el ingeniero Panaggio declaró que "así como hubo empresas que donaron respiradores, en nuestro caso tomamos esta situación como una donación de la empresa al Municipio de 5 millones de pesos hasta el momento. Hace muchos años que estamos en Olavarría, esta situación por supuesto que no es la ideal, pero intentamos hacerle frente de la mejor manera posible".



La restitución de los servicios se decidió luego de una reunión entre el equipo operativo de la empresa y funcionarios municipales donde "se evaluaron aquellas cuestiones que tienen que ver con los vecinos y que habían quedado inactivas, la necesidad de poder ir cubriendo costos y que además sea importante para el Municipio", explicó Marcos Panaggio.



Sobre el acuerdo que se consensuó con el Municipio para reincorporar servicios a partir de este mes, el gerente de Transporte Malvinas SRL, Lucas Rey definió como "algo criterioso. Como integrantes y actores de la comunidad no podemos desconocer esta situación que es atípica y tenemos que aportar nuestro granito de arena para contribuir desde nuestro lugar".



De todas maneras, aclaró que "en nuestra actividad los márgenes de rentabilidad son bajos porque los volúmenes son altos". Así, el recorte del 9% "implicaba más que la rentabilidad propia del contrato, por eso no podía sostenerse en el tiempo indefinidamente".



El gerente de la empresa en nuestra ciudad, por su parte, dijo que "que el recorte se haya hecho no significa que nosotros hayamos recortado. Los costos operativos siguieron y seguirán siendo los mismos".