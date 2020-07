Borzi: "A esta Región Sanitaria no van a llegar pacientes del Conurbano"

Información General

El Director de la Region Sanitaria IX fue contundente. Busca que todos los Municipios firmen el convenio, aunque estimó "eventualmente lo que puede llegar a suceder, es una derivación dentro de la ciudad de la región".



El Director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi se manifestó en torno al convenio de la Provincia de Buenos Aires en el que se prevé el posible traslado de pacientes de Covid-19 al interior del país. Sobre este punto fue categórico "yo creo que es una cuestión de solidaridad, de sentido común, de pensar al otro como un bonaerense que somos todos". Aún así sostuvo "a esta Región Sanitaria no van a llegar pacientes del Conurbano".



La Región Sanitaria IX está compuesta por las localidades de Benito Juárez, Las Flores, Rauch, Azul, Laprida, General La Madrid, Bolívar, General Alvear, Tapalqué y nuestra ciudad.



Queremos trabajar en conjunto con los Municipios

Aunque hace poco más de 40 días que el olavarriense está al frente de la Dirección, el Doctor ya se ha desarrollado en ámbitos de gestión. "El coronavirus sabemos que es algo temporario, coyuntural, pero hoy estamos muy abocados a esto,y demás vamos a tener que pasar esto primero", señaló.

Con relación a la intervención de la Región Sanitaria señaló "en primera instancia lo que intentamos hacer es trabajar en conjunto con todos los municipios. Nosotros estamos comunicados con los 10 secretarios de salud pública, y de ahí aportamos tanto gestiones como insumos", explicó.

Más adelante resaltó que "ya se ha difundido el gran aporte de insumos, sobre todo de equipos de protección personal que ha brindado la Región Sanitaria a todos los municipios y también particularidades, como por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud de la Provincia desembarcó en Olavarría con el operativo Detectar ", recordó.

Enfatizó en el diálogo fluido y permanente que sostiene con cada una de las áreas de salud de cada Municipio, ya que eso "hace que uno pueda implementar diferentes acciones de acorde a las necesidades de cada lugar", explicó.

Cómo es la realidad de la Región Sanitaria en base a la disponibilidad de Respiradores

Borzi dio cuenta de la situación desde que está al frente de la Región y aseguró, "desde que yo estoy en la gestión se hizo entrega desde la Región Sanitaria, de dos respiradores con monitores y bomba de infusión al hospital a General "Argentina Diego" de la cuidad de Azul, que es Provincial. Después el Intendente de Laprida retiró directamente desde La Plata un respirador", señaló.

En ese sentido destacó "estamos en contacto, como dije antes, con los municipios sabiendo que en ningún lugar hay faltantes, porque si bien en Olavarría hemos tenido muchos casos no hubo problemas con las camas de terapias intensiva ni con los respiradores", afirmó. Y alertó, "pero hay que estar preparados".

"A esta Región Sanitaria no van a llegar pacientes del Conurbano"



Sobre el convenio de la Provincia que insta a los Municipios a facilitar el acceso a distintos servicios que podrían requerirse para pacientes con Covid-19, remarcó: "a esta Región Sanitaria no van a llegar pacientes del conurbano. Eventualmente lo que puede llegar a suceder es una derivación dentro de la ciudad de la región. Digamos que el convenio tiene una letra fría, pero también tiene un concepto, tiene un espíritu. No tiene sentido que alguien viaje 300 - 400kms cuando está con una sintomatología leve o sin síntomas y necesita un aislamiento intrahospitalario. No tiene ningún sentido desde lo sanitario, mucho menos sentido tiene que se traslade un paciente a un lugar donde no hubo casos", aclaró.

Vale mencionar además, que en la última conferencia de prensa que brindó el intendente de nuestra ciudad, Ezequiel Galli consultado sobre el tema dijo "seguramente no lo firme".



"Así que desde ese punto hay que dejar la tranquilidad a la gente. Y voy a dar un ejemplo, que va a ser bien clarito: Olavarría con estos casos que ha tenido, cuando tenía más de 100 casos activos, no tuvo que utilizar su centro de aislamiento extrahospitalario. Para la misma ciudad no hubo que usarlos, porque se daban aislamiento en los hogares o dentro del hospital, con lo cual este es un convenio que eventualmente puede ser utilizado y que también beneficia a los municipios porque en caso de utilizarse las camas de esos centros de aislamientos con pacientes propios o de otra ciudad, la provincia va a proveer de 2.000 pesos por día al municipio", señaló en su amplia explicación del tema. E insistió, "el sentido común es el envío sanitario, acá en caso de necesitarse derivación va haber coherencia", concluyó.

Y cerró, "esto se va a superar y el día que se supere vamos a poder implementar la gestión que estamos planificando, que es de mucha llegada y muy cercana con el territorio".







Con información de ElFenixDigital.com