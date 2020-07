La sesión especial del HCD se realizará el sábado desde las 10

Política

El debate quedó trunco el jueves a la mañana y la presidencia del HCD debía convocar este mismo viernes. En la Sociedad Española se tratará la Rendición de Cuentas 2019. Así lo confirmó Bruno Cenizo a El Popular Medios.



Este viernes al mediodía se confirmó que la sesión especial del Concejo Deliberante que no pudo realizarse el jueves a la mañana se realizará este sábado a las 10 en la Sociedad Española. La información la confirmó el presidente del cuerpo Bruno Cenizo.

Se trata del mismo presidente que fue muy cuestionado porque este jueves, junto al bloque oficialista presidido por el Doctor Martín Endere, se retiró del recinto que buscaba tratar la Rendición de Cuentas del período 2019.



De Bellis había instado minutos antes a que se convocará rápidamente a una nueva sesión, tras quedar trunca la extraordinaria de este jueves porque "la Municipalidad está quebrada y es un problema para los vecinos" , según entiende.

Endere sostuvo que "nuestra vocación siempre será la de compartir el sano debate. Esto enriquece la democracia y por eso hacemos este pedido. Esperemos que desde la oposición tengan las mismas iniciativas y no entorpecer está sesión con tecnicismos que no conducen a ningún lugar".

Y agregó "dimos todas las posibilidades de sesionar pero pusieron palos en la rueda. Ojalá que el sábado se pueda poner en valor el espíritu del concejo deliberante".

Cenizo en declaraciones a Noticias, Segunda Edición dijo sobre su retiro de la sesión que "el presidente del cuerpo es un concejal, el presidente del cuerpo no deja de ser un concejal mas allá de que tiene determinados derechos y deberes en representación de todo el cuerpo. Ante todo no deja de ser concejal que para eso fui electo. En ningún lado indica la ley orgánica ni el reglamento interno de que yo no puedo hacerlo, por lo cual entiendo que lo tengo permitido como cualquier otro concejal", explicó.

Por último, Endere reconoció que "hay otra oportunidad. Esperamos que todo el cuerpo deliberativo esté a la altura de las circunstancias y, desde la oposición no se haga oposición por oposición misma".