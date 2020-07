Celulares en Olavarría: crece la demanda, pero son casi imposibles de conseguir

05.07 | Información General

En locales olavarrienses ya no hay stock de aquellas marcas más solicitadas y accesibles. Por un lado, la demanda aumentó y por el otro las empresas que los ensamblan y distribuyen dicen no poseer stock por el parate que generó la cuarentena.

"Es terrible, ya no tenemos celulares para ofrecer", coincidieron desde distintos locales de electrodomésticos consultados por EL POPULAR. Esta misma realidad se vive a lo largo y ancho del país: hay un crecimiento en la demanda pero no hay stock, sobre todo en aquellas marcas más requeridas y accesibles, entre las que se cuentan a Samsung y Motorola como líderes en el mercado.



Esta constante se vive desde inicios de la cuarentena, cuando en marzo se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país.



"Acá ya no tenemos nada", sostuvieron a este Diario desde una casa de electrodomésticos ubicada en Rivadavia al 3100.



Explicaron, además, que "la demanda ha ido en aumento" y atribuyeron esta situación no solo a la necesaria renovación de aparatos que debe acompañar el ritmo de aceleración de la tecnología, sino a que la conectividad en tiempos de pandemia se hace más evidente y también casi indispensable.



"Nosotros recibimos gente que, en algunos casos, llegan luego de recorrer varios otros lugares de venta y que no han podido conseguir", apuntaron desde otro local que funciona en Rivadavia y General Paz.



Contó que "hay faltante en todas las gamas. Pero obviamente que las marcas más requeridas son las primeras en faltar". Desde los distintos lugares consultados dijeron que Samsung está entre los más demandados por sus prestaciones, sencillez y precio.



En el mercado, a nivel global, solo pueden encontrarse celulares con pocas prestaciones o con costos elevadísimos para lo que es el común de los consumidores.

