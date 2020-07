A 25 años de un fallo histórico, el plasma vuelve a un lugar protagónico

Columnistas

El uso del plasma frente a la pandemia que remite a su utilización durante la epidemia de fiebre hemorrágica argentina. Una historia ligada a una victoria jurídica con apellido zonal.



Claudia Rafael



"No tenemos todavía análisis científicos de los resultados. Pero la utilización de plasma de pacientes recuperados en nuevos pacientes de Covid 19 nos da una lucecita de esperanza. No tenemos números fijos pero en el setenta y pico por ciento ha funcionado. Nada de esto es información sistematizada. Por ahora es relato de los pacientes. Que hablan, igual que planteaban los pacientes de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), de una sensación de alivio muy grande. Porque actúa fundamentalmente para mejorar los problemas respiratorios que no dejan dormir, que no permiten respirar bien". Quien habla es Francisco Leone, presidente del Cucaiba, en diálogo con EL POPULAR. Que, desde el vamos aclara: "los que no pueden donar sangre, no pueden donar plasma. Pero es importante que todo el que sea convaleciente llame y después el equipo decide si puede o no donar. Se le hacen estudios serológicos, de anticuerpos circulantes, se estoquean (aunque no tenemos capacidad de stock porque la demanda es muy alta) y en la dirección provincial se define qué hacer".

