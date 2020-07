Trabajadores de la cultura independiente realizan una olla popular

Información General

Este martes desde las 11.30 en el Paseo Jesús Mendía habrá además intervenciones artísticas. Conocé cuál es la situación de cada persona y que reclaman como colectivo.

Este martes desde las 11.30 "nos auto-convocamos al Paseo Jesús Mendía (respetando los protocolos de higiene establecida) e invitamos a toda la comunidad a acompañar nuestro reclamo (traer recipientes y cubiertos)".

De esta manera comienza el comunicado publicado en redes sociales donde convocan a la comunidad "en apoyo a los/as trabajadores/as de la cultura independiente".



"Somos trabajdores de la cultura que elegimos trabajar de manera autogestiva. En lo cotidiano construimos y sostenemos diferentes espacios de participación y organización. Formas alternativas de trabajo e intercambio sin intermediarios ni patrones" dice el comunicado.

Continúa explicando que "en este contexto de cuarentena y aislamiento obligatorio nos encontramos imposibilitados a realizar nuestra labor como músicos, actores, magos, poetas, escritores, muralistas, bailarines, malabaristas, payasos callejeros, candomberos, murgueros, artesanos en espacios públicos, culturales, semáforos, plazas, parques y la calle como plataformas de expresión artística y humana".

Aseguran que "mientras la consigna es 'quedarnos en casa' a muchos de nosotros se nos hace imposible adaptar nuestros trabajos a las circunstancias, en varios casos por no contar con las herramientas necesarias, entre otros motivos. De esta manera no sólo se ven afectados nuestros ingresos sino también otras prácticas económicas que promueven el intercambio".

"Los artistas visuales, por ejemplo, que trabajamos en nuestros estudios en obras de pequeños formatos, que luego comercializamos, nos vemos impedidos de distribuirlas ya que no contamos con un permiso de circulación correspondiente".

"Todas estas situaciones repercuten en nuestro sostenimiento y en muchos casos vemos afectada nuestra salud mental ante la incertidumbre que genera este contexto de pandemia que acrecienta la desigualdad".

"Quienes además somos parte de espacios culturales autogestivos, salas de teatro y otros espacios físicos donde desarrollamos parte importante de nuestra labor diaria, nos vemos en la doble y ardua tarea de conseguir ganar algo de dinero para satisfacer nuestras necesidades básicas y la de nuestras familias, y a su vez, seguir sosteniendo nuestros espacios que no solo no están funcionando sino que acumulan deudas de alquiler, servicios y otros por no obtener ingresos".

"De más está decir lo necesario que serán estos espacios cuando termine la cuarentena, como fuente de trabajo para cientos de trabajadores de la cultura de nuestra ciudad y como espacios de recomposición de relaciones sociales y organizaciones, que son de suma importancia para la comunidad".

"Viendo ya como muchas actividades y espacios se fueron abriendo, exigimos poder volver a realizar nuestra actividad como trabajadorxs de la cultura, actividad tan esencial como cualquier otra. Además reclamamos: