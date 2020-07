La ministra de las Mujeres salió al cruce de Galli por sus dichos sobre la violencia machista

Política

El intendente de Olavarría había pronunciado una desafortunada frase que le valió el repudio generalizado en su municipio y ahora también en la provincia.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, salió al cruce de los desafortunados dichos del intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, quien el fin de semana pasado sostuvo que "está de moda acusar a los hombres de violentos", luego de una pelea que mantuvo con una concejal de su propio espacio.

"Gravísimas expresiones del Intendente de Olavarría que habla de las denuncias por violencia de género como 'moda'. El impacto de estas expresiones institucionales es estigmatizante. Nos preguntamos cómo se protege a quienes sufren violencia desde el municipio", escribió Estela Díaz en su cuenta de Twitter.

"Recordamos que nuestro país adhirió a la Convención de Belem do Pará, la Ley nacional 26.485 que incluye la violencia política, la Ley provincial 12.569 que establece la prevención y atención de la violencia. Estos dichos constituyen una falta de respeto a nuestro marco normativo", amplió la funcionaria bonaerense.

Las expresiones de Galli, que no paran de sumar repudios, se dieron en el marco de una entrevista radial en el que lo consultaron por el cruce mantenido con la edil radical, Celeste Arouxet, quien acusó al mandatario por violencia luego de que le preguntara irónicamente: "¿Arreglás todo llorando siempre vos?".

El jefe comunal rechazó la denuncia y aseguró que "la gente me conoce sabe que no soy violento, que no hubo violencia". Y añadió: "En las discusiones uno por ahí levanta el tono, ella también levantó el tono. Discutimos y no nos pusimos de acuerdo".

Sin embargo, su defensa no terminó allí y agregó que "hoy está de moda acusar a los hombres de violentos". Y amplió: "La gente sabe quién es quién, me parece que están mancillando el tema de la violencia".

Luego, el jefe comunal pidió disculpas en las redes sociales, y consideró que su frase había sido "desafortunada". No obstante, apuntó nuevamente contra la edil radical: "Una causa tan sensible como la violencia de género se usó para encuadrar una discusión política privada, y es una falta de respeto hacia las víctimas reales que hoy son miles en nuestro país". (DIB)