Desde el bingo explicaron cómo cobraron los sueldos con el beneficio ATP

Información General Negaron reducción de personal

El Popular dialogó con el gerente quien habló de la situación del sector y desmintió reducción de personal cuando termine la cuarentena aunque no saben como van a retomar las actividades.



Hace algunos días circula por Whastapp un audio de un familiar de un empleado del bingo donde indican que no recibió el sueldo correspondiente al mes de junio. El Popular se contacto con el gerente Enrique Jiménez quien explicó la situación y confirmó que se comunicó con la empleada y se explicó el motivo, "lo entendió perfectamente".



El gerente expresó que "en el mes de abril, pagamos el 75% del sueldo y luego depositaron el 50% desde el beneficio ATP por lo que los empleados cobraron un 25% más por lo que en los meses posteriores fuimos descontando ese dinero que cobraron de más".

Por otro lado, informó que se acordó con los gremios "depositar el 75%: un 50% el ATP y el 25 que abona la empresa", cabe recordar que el bingo en Olavarría se encuentra cerrado desde el 17 de marzo" aunque Jiménez confirmó que abonarán el aguinaldo "en tres cuotas, la primera ya está depositada".

"Los empleados no están trabajando, salvo el personal de seguridad que cobran la totalidad del sueldo, son cuatro personas en total. No trabajan porque no tienen trabajo para hacer porque la industria no amerita que tengan que cumplir una función específica", contó el gerente.

Por otro lado, indicó que la confusión se dio porque "nosotros no tenemos recibo de sueldo digital y no podemos exponer a la gente a que venga a buscar el recibo acá, lo vamos a entregar después que pase la pandemia. Tenemos un canal de comunicación muy fluido, el empleado lo envía por mail y al día siguiente reciben la respuesta del personal de recursos humanos".

Pandemia

"En un momento se habló de reducción de personal y de dotaciones, cuando volvamos no sabemos cómo vamos a trabajar, de qué forma. No sabemos cuál va a ser nuestra nueva normalidad de funcionamiento", planteó aunque confirmó que "no se habló de ninguna reducción".