Piden exención del pago del 50% de la tasa de seguridad e higiene

07.07 | Información General Comerciantes Unidos presentó una carta al HCD

Lo dispuesto por ordenanza venció el 30 de junio. Solicitaron además que se aumente el aporte solidario de las grandes cadenas y que se confeccione un plan de moratorias.



Desde la agrupación que nuclea a más de mil comerciantes locales, presentaron una nota en el HCD para extender el beneficio que les permite una exención del 50% en el pago de la tasa de seguridad e higiene.

En enero y tras varias reuniones con los distintos bloques que constituyen el órgano deliberativo y mayores contribuyentes, lograron que ese beneficio se extienda por 6 meses y ese plazo venció el 30 de Junio.



Así, volvieron a poner de relieve que "en este contexto es impensable absorber cualquier incremento, por lo que presentamos una Propuesta al Concejo Deliberante sobre la cuestión de recaudación fiscal".



Contaron además que han mantenido reuniones "con el bloque del Radicalismo, Eseverrismo y Frente de Todos para plantear no sólo ésta situación, sino también la problemática de tener la posibilidad de un apercibimiento en el caso de permitir el ingreso a nuestros locales sin pedir DNI y el panorama general de la crisis del sector". Lo que se entiende como una disyuntiva para llevar adelante las tareas en base al cronograma de terminación de DNI vigente en la ciudad.



Pidieron además que se aumenten las contribuciones de las grandes cadenas, abogaron por la confección de planes de moratorias especiales con intereses al 0% y la suspensión de la exigencia de libre deuda para los trámites de habilitación municipal.



La nota presentada:



Por medio de la presente, quienes conformamos la Agrupación Comerciantes Unidos de Olavarría, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una revisión en relación a la finalización del beneficio del 50% en lo que concierne a la tasa de seguridad e higiene según Ordenanza 4510/20. En su artículo número 19, la misma indica que la exención correspondería a los períodos de enero a junio 2020, sin embargo, ante la situación de público conocimiento, consideramos de extrema importancia la extensión del mismo.



Como tenemos conocimiento que nuestra realidad como Comerciantes no es excluyente a otros sectores productivos (y al mismo Municipio en sí), quisiéramos realizar la siguiente propuesta teniendo en cuenta que nuestra intención es considerar las vastas realidades económicas dentro del universo en el que convergen pymes, emprendimientos, profesionales, etc.

Considerando que las Grandes Superficies y Cadenas de Distribución pudieron comercializar normalmente todos los productos, incluso los considerados no esenciales en el Decreto Presidencial 297/2020, proponemos realicen un aporte solidario a la ciudad. Entendemos que actualmente su alícuota es del 10 por mil. Creemos que, aumentando la misma durante el período en el que se amplíe el beneficio al resto de actividades productivas y comerciales, pueda compensar la pérdida de recaudación que seguramente tendrá el Municipio. Del mismo modo, puede plantearse ésta contribución solidaria para entidades bancarias y financieras.



Dado que algunas actividades económicas pudieron trabajar durante un breve período, por ejemplo los Comercios Minoristas, planteamos la necesidad apremiante de suspender cualquier aumento. Por lo que, pedimos la extensión del beneficio del 50% de la Tasa de Seguridad e Higiene durante 6 meses a partir del 01/07/2020, como también, la confección de planes de moratorias especiales con intereses al 0%, la suspensión de la exigencia de libre deuda para los trámites de habilitación municipal y la ampliación de la exención a aquellos contribuyentes de la categoría general cuyos ingresos anuales durante el Ejercicio 2019 no hayan superado los $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) ya que, debido al contexto inflacionario, el importe de $25.000.000 que se indicaba en la Ordenanza 4510/20 no refleja la realidad de aquellas empresas que tal vez el año pasado tuvieron ingresos significativos pero que hoy no han podido recaudar lo necesario para afrontar sus costos fijos y variables.



Por último, visto que la situación sanitaria impide aún hoy el retome laboral de una gran porción de la comunidad como Peloteros, Gimnasios, Agencias de Turismo, para nombrar sólo algunas, creemos que es fundamental que sean excusados del pago de la tasa de seguridad e higiene hasta el 31 de diciembre de 2020, supliéndose con el aporte solidario mencionado anteriormente.