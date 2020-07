Información General Vivió nueve años en un hogar y ahora se ofrece para trasladar donaciones

Cristian Jarque es dueño de una agencia de motomandados. Aseguró que la noticia del posible cierre del Hogar de Niñas le toca "en el corazón porque yo terminé los estudios primarios y secundarios y soy campeón de ajedrez"., gracias al Hogar. Conocé la historia completa.



El joven Cristian Jarque es el propietario de la Agencia Tota Mandados y en diálogo con Canal Local dio cuenta de su historia y de cómo quiere devolver toda la gratitud recibida hacia los hogares convivenciales que existen en la ciudad.

"Abrí el diario el otro día y vi la nota que el Hogar de Niñas necesita ayuda. Yo soy chico de hogar. Me crié de los 6 años a los 15 años. El Hogar me dio educación, me enseñó los valores de la vida y que uno elige el camino". De esa manera el joven llamó a la comunidad a "poner todos un granito de arena".

Aseguró que la noticia le toca "en el corazón porque yo terminé los estudios primarios y secundarios y soy campeón de ajedrez", gracias al Hogar.



De esta manera Cristian invita a las personas que quieran donar alimentos u otras cosas lo hagan y que cuenten con él para el "traslado y transporte". Esto lo hace desde el agradecimiento de poder aportar ahora su fuerza de trabajo y sin costo alguno, sólo con el afán de colaborar.



"Pido que la gente ayude. Hace quince años la gente que donó zapatillas, alimentos, juguetes o mochila a mi me ayudó porque lo usé y es la persona que me formó el Hogar".

Para comunicarse con Cristian pueden hacerlo a través de WhatsApp al 2284-631179.

Escuchá la historia completa en Canal Local.