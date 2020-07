Piden la "reapertura de gimnasios y centros de actividad y salud"

Información General

Los propietarios de gimnasios y centros de salud de la ciudad elaboraron un video planteando la situación. También hacen hincapié en la importancia de la función que cumplen en la sociedad.



Gimnasios y centros de salud cerraron a partir de la pandemia por el Covid - 19, en un video difundieron los motivos por los cuales necesitan reabrir sus locales.



"La actividad física en edades tempranas genera un gran número de beneficios para la salud de niños, niñas y jóvenes ya sea durante el crecimiento, como posteriormente en la edad adulta".

"Por este motivo los profes somos un agente importante y primario para la promoción y el desarrollo de estilos de vida activa. En los gimnasios y clubes nucleamos a niñas, niños, jóvenes y adultos, motivándolos a seguir con un estilo de vida saludable".

"Nuestro papel es esencial en el día a día de miles de personas. Sin dudas los profes, entrenadores e instructores son los primeros agentes de salud pública en los países desarrollados, copiemos el ejemplo".

"Hay cientos de personas en nuestra ciudad que han dejado de lado sus tratamientos, rehabilitaciones y acondicionamientos físicos" .

"El decreto presidencial de necesidad y urgencia del 20 de marzo fuimos incluidos en la misma categoría que museos, salas de juego y restaurantes, no se tuvo en cuenta que los gimnasios no son lugares de recreación, sino agentes de salud por lo tanto no cabemos en la misma clasificación".

"Queremos y necesitamos reencontrarnos con nuestros alumnos y contagiarnos de vida!.

"Decimos sí a la reapertura de los gimnasios y centro de actividad y salud de nuestra ciudad para, de esta manera, seguir mejorando la calidad de vida de nuestro vecinos".