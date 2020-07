El unibloque Radicales en Juntos por el Cambio debutará en la próxima sesión

Política

El miércoles se reunió la comisión de Labor Parlamentaria que fijó el orden del día. La novedad fue la asistencia de Celeste Arouxet que, de esta manera, inauguró su unibloque.

El lunes volverá a sesionar el Concejo Deliberante: será la quinta ordinaria del año y tendrá 26 expedientes en debate. El tema más destacado de la jornada será la declaración de emergencia municipal que se había incluido en la sesión especial del jueves, pero que con el final abrupto no llegó a debatirse.



Ayer se reunió la comisión de Labor Parlamentaria que fijó el orden del día. Estuvieron, como es habitual, el presidente del cuerpo, Bruno Cenizo, y los presidentes de todas las bancadas que componen el Concejo. La novedad fue la asistencia de Celeste Arouxet que, de esta manera, inauguró su unibloque Radicales en Juntos por el Cambio que debutará formalmente en la próxima sesión.



Es que si bien la salida de Arouxet del bloque oficialista ya se había registrado en la sesión especial del sábado cuando se analizó la Rendición de Cuentas 2019, en aquel momento no había tenido tratamiento su pedido de formación del unibloque con lo que, en lo formal, estuvo dentro de la bancada de Juntos por el Cambio.



El lunes 28 de junio Arouxet y el ya ex concejal Guillermo Lascano informaron su voto en negativo a la Rendición. La postura derivó en que el propio intendente Galli definiera la salida de Lascano del Concejo y la reincorporación del titular de la banca, Juan Mujica. En cuanto a Arouxet, el viernes pasado anunció la formación del unibloque: "me echaron de Juntos por el Cambio" dijo.



El tema más importante el lunes será la "declaración de emergencia, sanitaria, económica, administrativa y financiera". Se aprobará por ordenanza, aunque la medida ya rige por decreto desde marzo.