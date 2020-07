La Comisión de la Fiesta de Reyes Magos realiza una muestra de fotografías en redes

Ante la imposibilidad de tomar contacto con la comunidad a través del festejo del Choripán Serrano que realizan todos los años, plantearon esta muestra virtual para recordar ediciones anteriores de la llegada de los Reyes Magos. Pueden enviarse fotos a través de diferentes medios.

Entre todo lo que se ha hecho en cientos de hogares en la cuarentena está el hecho de ordenar archivos y fotografías. Una persona que integra la Comisión de la Fiesta de Reyes Magos compartió una de esas imágenes que encontró de ediciones pasadas de la gran celebración sierrabayense en un grupo de whatsapp. En ese momento, surgió la idea de hacer una convocatoria masiva. Así lo relató Ana Cangrán, quien es vocal de la Comisión, en Mejor de Mañana (FM 98 Pop). La idea es hacer un álbum virtual.



En los primeros días de convocatoria a través de las redes sociales, contó que "llegaron fotos de las primeras fiestas, la primera bajada. Llegó una foto del padre Julio. Eso nos llevó a hacer un lindo reconocimiento y contar la historia de los inicios de la fiesta" porque "si bien tiene un montón de años, hay mucha gente que desconoce cómo fueron los inicios". El objetivo es "recordar y emocionarnos, volver a contar la historia de cómo surge la fiesta de Reyes Magos".



Entre las diferencias que encontró se ve cómo se ha evolucionado en todo sentido, "los Reyes tenían trajes precarios, ahora ya hay mucho perfeccionamiento, tecnología, una propuesta mucho más pensada en el público y detalles que antes no se tenían en cuenta y eso implica organización diferente que lleva a un compromiso y tratar de que la fiesta se siga manteniendo", reconoció.



Al mismo tiempo, aseguró que "como los tiempos cambian, siempre proponemos cosas nuevas. Ha evolucionado muchísimo la fiesta. El público se vuelve más exigente, vas agregando unas cosas más y el espectáculo es importante", mencionó, aunque resaltó que lo importante es el pesebre y el sentido religioso que se imprime.



Acerca de la convocatoria, aclaró que si bien ya se lanzó, no sabe cuánto tiempo va a durar pero que siguen recibiendo imágenes al Facebook de Fiesta de Reyes Magos y al Instagram del mismo nombre. Por mail se pueden compartir a [email protected]



Están llegando muchísimas fotos, incluso muchos de los chicos con Reyes Magos, de la bajada, del primer pesebre que se hizo" y les llamó la atención un detalle que marca el crecimiento de la convocatoria, "en las cantinas, nos reíamos porque era un tablón con dos personas y una parrillita con 50 chorizos. Ahora se hace una cantina con 5 mil chorizos, impresionante".



Una Fiesta más "sencilla"



La Fiesta de Reyes "nos tiene preocupados", aseguró Ana Cangrán, integrante de la comisión que organiza el festejo. "Al no poder hacer eventos, ni hacer la Fiesta de la Empanada, ni la del Choripán, ni el almuerzo, ni el bingo y cosas que vamos organizando para juntar el dinero, se nos hace un poco difícil".



La fiesta más próxima era la del Choripán Serrano, que "no sé si podremos llevarla a cabo. Se nos hace difícil con la pandemia".



En enero, quizás la situación epidemiológica sea otra. Pero los organizadores aseguran que "la Fiesta de Reyes será algo muy sencillo porque no nos van a dar los costos. No podremos recaudar el dinero que se necesita para organizar. La fiesta para la gente es gratis pero para nosotros es de un costo importante. Confiamos en Dios", expresó. Y para finalizar dijo que "esta pandemia nos dejó sorprendidos sin saber qué hacer y cómo organizar esta fiesta" y aseguró con esperanza que "vamos a salir adelante y las cosas se van a poder realizar".