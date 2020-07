El cierre semestral del Municipio y "una leve recuperación" de los ingresos

09.07 | Política Entrevista con la secretaria de Economía, Eugenia Bezzoni

En la primera mitad del año, los ingresos aumentaron 27% pero los gastos subieron 47%, a tono con la inflación. Advirtió que es difícil proyectar en este contexto. Casi la mitad de los fondos que envió Provincia son reembolsables. El acompañamiento de los proveedores.

Josefina Bargas // @JosefinaB // [email protected]





Las finanzas municipales cerraron el primer semestre con un resultado financiero deficitario, pero que aún así con recuperación respecto del balance 2019. Es cierto que el año es por demás atípico, ya que la pandemia de coronavirus impacta en la baja de la actividad económica y deriva en la reducción de la recaudación impositiva.



EL POPULAR dialogó con la secretaria de Economía, Eugenia Bezzoni, quien valoró que "una empieza a ver una leve recuperación" aunque también advirtió que justamente por la situación sanitaria es difícil proyectar la evolución de ingresos. Habló del cierre semestral con casi 4 millones de pesos en negativo, los gastos que suben al ritmo de la inflación, los ingresos propios que comienzan a aumentar, casi la mitad de los fondos que envió Provincia son reembolsables, el acompañamiento de los proveedores y el impacto de los gastos en salud.



-En la última sesión del HCD, Juan Mujica habló de un cierre positivo del primer semestre. ¿Cómo fue?



-El resultado del cierre del primer semestre arroja 3,9 millones de pesos en negativo. Es el resultado de los ingresos menos los gastos. Este cierre de semestre, si se compara con la rendición 2019 no tiene ajustes que se hacen por cuestiones técnicas, pero es representativo de la situación del Municipio. Al compararlo con 30 de junio 2019, los ingresos corrientes interanualmente aumentaron 27% contra los gastos corrientes que aumentaron 47%, lo cual está relacionado con la inflación. Y en los ingresos corrientes se observa la caída motivada por un lado por el inicio de año con baja de los despachos de cemento y, producto de la situación económica, una baja notable en los ingresos. Y por otro lado, producto de la pandemia en la cual estamos a partir de marzo. Si uno le saca la ayuda que hemos recibido de la Provincia la variación interanual termina siendo de 15%.



-Esta baja de ingresos, ¿en qué tasas locales se ve y cómo ha sido en la coparticipación?



-En los recursos municipales, 50% de nuestros ingresos, las principales caídas se dan en Derecho de Explotación de Canteras: en el primer cuatrimestre de 2020 hubo 45% menos de toneladas declaradas que el promedio del año pasado. Después, la coparticipación si bien hemos recibido ayuda de Provincia, el ingreso de mayo de coparticipación fue 1% inferior al del año pasado con una inflación de 45 puntos. A partir de junio, una empieza a ver una leve recuperación. Pero para proyectar es también compleja la situación, no se sabe en qué momento se reactivará a nivel Nación y Provincia como para tener otro tipo de ingresos, más que nada los relacionados con la producción como Seguridad e Higiene, Explotación de Canteras y la coparticipación.



-¿Y respecto de Servicios Urbanos?



-En marzo justo habíamos liquidado el retroactivo de la tasa y el 20 -con el segundo vencimiento- se cerró todo (por la pandemia) y no habíamos llegado a cobrar el total estimado de ese ajuste. Después, en abril estuvieron cerradas las bocas de cobro. De a poco empezó a recuperarse, aunque todavía estamos algunos puntos abajo de la media de Servicios Urbanos del año pasado, que por otro lado ya había bajado respecto de 2018.

"Los barbijos pasaron de $4 a $40; los guantes de $2 a $6; los camisolines de $38 a $220 y el parecetamol, de $298 a $615"

-¿Y cómo impactó la declaración de la emergencia local? Cuando se mira los gastos, hay varios programas en cero como los de Cultura o algunos de Desarrollo Económico.



-Hoy se están redireccionando los recursos hacia las áreas esenciales. Son salud y social con ayuda a personas a través de bolsones de comida y conteniendo a las familias que lo necesitan o que han visto mermados sus ingresos a raíz de la pandemia. Esta ayuda social se siente y se suman nuevas familias que piden asistencia. Además, la parte sanitaria. Después el resto de los servicios se ha mantenido con guardias mínimas como mantenimiento o corte de pastos. La ciudad sigue funcionando con recolección de residuos y todo el gasto de personal. Hay gastos, algunos estructurales, que pueden bajar como las horas extras de un servicio que no funciona, pero en términos generales se mantienen los gastos estructurales.



-El gasto en el área de Salud con la pandemia: ¿cómo impactó en el presupuesto asignado?



-Hay cuestiones que han bajado, como el rubro anestesia ya que las cirugías han disminuido considerablemente. Y después por la pandemia sí hubo gastos específicos que ya se han publicado con los gastos de Covid y en las donaciones. Barbijos, guantes, camisolines -que se consume por encima de lo normal- mucho de eso se ha financiado con el fondo de las donaciones. Siguen ingresando donaciones a diario, pero el grueso que entra por mes es la donación de dinero de los funcionarios, unos dos millones de pesos. Se trata de financiar con ese fondo y obviamente con fuentes municipales. Y también hay artículos de limpieza y medicamentos que se necesitan igualmente en el Hospital aunque puede haber un consumo menor.



-¿Los precios aumentaron más de lo esperado?



-El salto de los precios se evidenció mucho el año pasado después de agosto con la devaluación del dólar. Hubo un incremento significativo y en lo que va del año se mueven de acuerdo a la inflación interanual. Es lo que decía cuando mencionaba que al comparar los gastos corrientes del año pasado con los de este año el incremento es de 47%. En algunos casos puntuales se notan incrementos: los barbijos pasaron de $4 a $40; los guantes de $2 a $6; los camisolines de $38 a $220 y el parecetamol, de $298 a $615.



*La Provincia implementó préstamos con adelantos de coparticipación. ¿Cómo está Olavarría, cuánto ha recibido en el primer semestre de fondo reembolsable y cuándo debe devolverlo?



-Sobre los pagos a proveedores, en el HCD Mujica afirmó que en 2019 "ningún proveedor rechazó contratos", pero la oposición indicó demoras en los pagos. ¿Cómo es la actualidad?



-Los proveedores nos están acompañando en esta situación. Nunca dejamos de dialogar con cada uno, en 2019 y 2018 pagamos a los 45 días del cierre de facturas, siempre adelantándonos al pago incluso una semana. Y los proveedores, cuando nosotros necesitamos de su ayuda, por suerte, muchos han entendido y nos acompañan en esta situación que, obviamente, también les afecta a ellos. Con cada uno nos hemos podido sentar y acordar formas de pago. En muchos casos estamos pagando con cheques diferidos y, en la medida en que ellos también pueden usar ese cheque para pagar a su proveedor, lo aceptan. La deuda ha bajado 15% respecto de que teníamos al cierre de 2019. Nunca dejamos de atender los pedidos, podemos hablar con cada proveedor y ofrecerle un esquema de cheque diferido en la medida en que lo pueda soportar en su estructura. No tenemos desabastecimiento de ningún proveedor que nos haya dejado de cotizar. Agradecemos porque, insisto, muchos nos han dicho que veníamos cumpliendo en tiempo y forma. Saben que es un momento en el cual nos tienen que dar una mano y así nos acompañan. Así lo vemos desde la Secretaría donde atendemos muchísimos pedidos y se cumple con el cronograma. Y se trata de cumplir obviamente con cuestiones que se pagan al día, como los subsidios y contratos.



-¿Hay algo más para agregar?



-Sí. Las cotizaciones de alimentos o cuando todavía entregábamos los bolsones del SAE: los precios que se consiguieron de los proveedores locales fueron muy buenos. Siempre tenemos en cuenta los comparativos de precios y ante cuestiones que han surgido a nivel nacional con ejemplos de sobreprecios, acá siempre atentos a tener las cotizaciones y el control de que el precio sea razonable.



Los números



1.792.539.486,12 pesos son los ingresos totales



1.796.487.348,91 pesos son los gastos totales



-3.947.862,79 pesos es el resultado financiero



69.381.630,56 pesos es el ahorro corriente



Las áreas de mayores gastos:



Desarrollo Social 91,07 millones



Obras y Servicios Públicos 274,66 millones



Hospital Municipal 436,88 millones



Atención Primaria de la Salud 82,71 millones



Deuda Flotante 297,14 millones.

