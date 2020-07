Nuevos 3.663 casos de Coronavirus en Argentina

Información General Se registraron 13 nuevas muertes

Con estos registros, suman 90.693 positivos en el país.

Del total de esos casos, 1.076 (1,2%) son importados, 30.597 (33,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 43.374 (47,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Desde el último reporte emitido, se registraron 13* nuevas muertes. 10 hombres, 6 de 81, 58, 82, 58, 63 y 78 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 de 78, 72 y 52 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 82 años, residente en la provincia de Salta; y 2 mujeres, 1 de 88 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y una de 88 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.720.

*Una persona de 91 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), no registra dato de sexo.



Detalle por provincia (Nº de confirmados ' Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 2372 ' 47.795

Ciudad de Buenos Aires 1058 ' 35.480

Catamarca 10 ' 38

Chaco 30 ' 2.446

Chubut 19 ' 192

Córdoba 27 ' 826

Corrientes 0 ' 125

Entre Ríos 21 ' 376

Formosa 0 ' 75

Jujuy 52 ' 312

La Pampa 0 ' 7

La Rioja 1 ' 125

Mendoza 11 ' 255

Misiones 0 ' 42

Neuquén 10 ' 649

Río Negro 23 ' 1031

Salta 9 ' 84

San Juan 0 ' 9

San Luis 0 ' 12

Santa Cruz 2 ' 57

Santa Fe 15 ' 480

Santiago del Estero 1 ' 36

Tierra del Fuego** 1 ' 154

Tucumán 1 ' 87



*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.



**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).