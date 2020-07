Cocineras comunitarias del MTE: "el amor y el esfuerzo que le ponemos no alcanza para paliar la difícil situación"

Información General Preparan mensualmente más de 4000 viandas

Son casi una decena de mujeres que se enfrentan a diario con falta de recursos para afrontar la creciente demanda de las familias olavarrienses. Solicitan reunión al Municipio "para ponerlos al tanto". Qué elementos requieren.



Luego de la asamblea de cocineras comunitarias del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Olavarría emitieron un comunicado donde solicitan una reunión con el Municipio. Aseguran que "se nos hace cada día más difícil sostener los espacios" y que "el amor, el esfuerzo y el trabajo que le ponemos no alcanza para paliar la difícil situación".

El texto completo



Desde la Rama Sociocomunitario sostenemos cuatro cocinas, donde mensualmente se preparan más de 4000 viandas para familias que debido al aislamiento no están pudiendo salir a trabajar.



Sumado al trabajo que conllevan las cocinas, cotidianamente nos encontramos ante una tremenda falta de recursos, los cuales intentamos conseguir mediante donaciones y muchas veces cocinando pizzas, roscas, etc. Que luego vendemos y con lo recaudado intentamos cubrir algunas de las necesidades.



Reclamamos la falta de presencia del estado municipal que desde el día uno del aislamiento no resolvió ninguno de nuestros pedidos. Se nos hace cada día más difícil sostener los espacios, los productos aumentan y la demanda también. El amor, el esfuerzo y el trabajo que le ponemos no alcanza para paliar la difícil situación que está atravesando nuestro pueblo.



Le solicitamos al Municipio de Olavarria una reunión para ponerlos al tanto de la difícil situación, y le exigimos que cubra las siguientes necesidades mensuales:



- Cargas de garrafas - 8 unidades

- Carne - 90 kilos

- Verdura - 90 kilos

- Alimentos secos (sobre todo legumbres)

- Artículos de limpieza

- Barbijos, Guantes y elementos de protección.

- Frazadas (Debido a las bajas temperaturas es un pedido recurrente de los vecinos)