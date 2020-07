Pasión para trabajar en defensa de los compañeros

Información General Día del Trabajador de la Electricidad

Eduardo Amaya, secretario general de Luz y Fuerza es el máximo dirigente de los lucifuercistas de Olavarría. Resaltó la importancia del gremio, el compromiso en conjunto para brindar respaldo y contención a los trabajadores.

"Este 13 de julio sin dudas es totalmente distinto para todos nosotros los lucifuercistas, así como para toda la sociedad argentina y el mundo. Este presente nos encuentra en una situación por demás complicada no sin antes observar el contexto en el que nos desenvolvemos. En nuestro gremio nos sentamos a analizar para ver lo que nos está pasando y no se encuentran respuestas, a esto del coronavirus que es alto atípico. ¿Cómo nos reacomodamos?, en esta situación coyuntural el trabajo que realizan nuestros compañeros -en este 13 de julio tan emblemático, como digo siempre- es fundamental para que el usuario de la empresa que gerencia la electricidad en nuestra ciudad pueda tener el servicio como corresponde. Esta es una condición que valoro muchísimo. Es fácil llegar a tu casa, encender la luz y anda, pero cuando falta esa luz es ahí cuando nos damos cuenta de lo que significa, ya que detrás de cada tecla hay un trabajador de la electricidad" comenzó diciendo Eduardo Amaya, secretario general del Sindicato Luz y Fuerza de Olavarría, en esta fecha tan importante para los lucifuercistas ya que los trabajadores de la electricidad hoy celebran su día.

"Por eso defendemos a rajatabla lo que hacemos y estos cuatro jóvenes (Emmanuel Tambucci, secretario de Obra Social, donde es secundado por Rodrigo Fernández; Ezequiel Olha, a cargo de la Secretaría de Vivienda y Obras, y Lucas Díaz, estrecho colaborador en la Secretaría Gremial) que me acompañan van a saber defender en los próximos años ese legado de nuestro querido Convenio Colectivo de Trabajo, que precisamente hoy cumple 72 años. Es el aniversario de la fundación de nuestra Federación también y orgullosamente podemos decir que continuamos integrando el secretariado nacional de Fatlyf, que es algo tremendamente importante para Olavarría. En mi caso, es el segundo mandato que continúo como secretario de Política Energética, acompañando por supuesto a nuestro secretario general el compañero Guillermo Moser", agregó Amaya.

Hace un tiempo, el dirigente sindical de los lucifuercistas había manifestado que era necesaria la presencia de jóvenes en el Sindicato y ahora eso es algo que se ve, que denota que habrá continuidad, a lo que Amaya resaltó que "afortunadamente es así. Hay compromiso, mucho, con un enorme sentido de pertenencia que se despierta cada día. Yo siempre digo que debe haber pasión para trabajar en defensa de los compañeros, ya que no debemos deternos en un reclamo gremial salarial sino que aprendimos con los años que tenemos un sindicato que brinda una excelente obra social, que tenemos turismo social, actividades deportivas, un centro educativo que hoy está totalmente parado por esta situación pero sabemos que tenemos cosas importantes para brindar a la comunidad. Creo que esa es la base fundamental del futuro con estos jóvenes que me acompañan, que reflejan esa continuidad en una institución como es Luz y Fuerza".

"Tenemos 73 años de vida y nos pone en una situación de mayor compromiso, y cada vez que avanza seguramente los compromisos serán mayores, lo mismo que las responsabilidades. Dirigir un gremio como Luz y Fuerza, acompañado por este hermoso grupo de jóvenes, no deja de ser algo extremendamente importante por lo que estamos orgullosos de pertenecer a esta institución. No quiero dejar por alto a todos los compañeros que están en actividad prestando el servicio, trabajando en días de lluvia o frío, trabajando para nuestra comunidad con une enorme vocación de servicio. Y por supuesto, a los jubilados y pensionados, quienes fueron los que nos marcaron el camino y ahora somos nosotros los que marcamos el camino a los más jóvenes. No tengo dudas que tendremos un sindicto con continuidad y defendiendo lo primordial, que es la salud de la familia lucifuercista con toda su solidaridad. Sino tenemos salud, no tenemos sindicato. Esto es así de claro y fundamental" terminó diciendo Eduardo Amaya.

Por qué se festeja hoy

Hoy es el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica, celebrado en recuerdo a la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), constituida el 13 de julio de 1948 con la participación de 29 organizaciones gremiales.

La fecha fue instituida un año después, en agosto de 1949, cuando la entidad federativa consigue la personería gremial y sesiona el primer congreso ordinario en la ciudad de Rosario. El 31 de agosto de ese año firman el primer Convenio Colectivo de Trabajo de alcance nacional con el sector eléctrico y se instituye el 13 de julio como Día del Trabajador de la Electricidad.