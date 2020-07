Lo que significa el 13 de julio para los trabajadores lucifuercistas

Información General

Hoy es el Día del Trabajador de la Electricidad. En diálogo con El Popular, cinco trabajadores explican qué significa esta fecha para cada uno de ellos.



La de hoy es una fecha muy cara a los sentimientos de los trabajadores de Luz y Fuerza, por lo que cada uno de los cinco entrevistados para esta fecha tan especial comenzaron lo que significa el 13 de julio para cada uno de ellos, ya que encierra una historia que cala hondo en todos los lucifuercistas. Y es algo que se transmite de generación en generación. Esto fue lo que dijeron:

Eduardo Amaya: "En esta fecha no puedo olvidarme de aquellos compañeros que hoy no están con nosotros. Debo recordar a todos los que nos enseñaron el camino. Hoy tenemos la posibilidad de contar a nuestro lado de jubilados, que si bien no fueron los fundadores sí dieron mucho para nuestro gremio. Recuerdo a mi padre; los primeros pasos que di dentro de la institución; la Marcha de Luz y Fuerza; también cuando en 2014, o un par de años antes, comenzamos una campaña política que nos parecía una utopía; poder conformar el órgano de la Federación a nivel nacional. Todo es muy fuerte. En mi caso particular, siento al gremio de una manera especial. Siempre digo que desayuno con el sindicato, ceno con el sindicato y duermo con el sindicato. No sé qué haré cuando me retire, momento que no está muy lejos. Voy a repetir unas palabras de un compañero que me dijo en una oportunidad: "Para estar en un Sindicato tenés que rodearte de buena gente". Y creo que en los años en que estado en el gremio he compartido momentos con buena gente y eso es una satisfacción personal. Oscar Lescano también me dijo, y siempre lo recuerdo, que detrás de cada luz hay un trabajador de Luz y Fuerza. A LyF lo mamé desde chiquito, nací acá. Hoy puedo brindar lo que me enseñaron nuestros viejos. Esto es un aprendizaje día a día y ahora veo que ese 13 de julio es algo especial, y que estos jóvenes continúen con ese legado para mi es un enorme orgullo. Como es un orgullo representar a mis compañeros activos y jubilados".

Emmanuel Tambucci: "Junto con el cumpleaños del Sindicato, el 13 de julio para mi significa todo. Es nuestro día y nos llena de orgullo. Escuchar la Marcha de Luz y Fuerza es algo único; te ponés la mano en el pecho y te ponés a cantar. Te emociona. Es que LyF te acompaña desde que nacés hasta el último día de tu vida. Y está en todo para respaldar al afiliado, ya sea en la obra social o en la parte gremial, en todo aspecto. Luz y Fuerza significa mucho para cada uno de nosotros en las distintas etapas de la vida. Por eso uno se acuerda de sus familiares porque todos están identificados con el mismo sentimiento; uno se retrotrae a la infancia. Para mi significa mucho y me llena de orgullo formar parte del Sindicato con los compañeros que tengo".

Ezequiel Olha: "Es un orgullo tremendo. No puedo dejar de recordar las conquistas que han tenido nuestros compañeros hace muchos años y las seguimos teniendo, que hoy son modelo para un bienestar de los compañeros, de su calidad de vida. Agradezco siempre la confianza que esta comisión directiva del Sindicato deposita en cada uno de nosotros. Nos rodeamos de buena gente, buenos dirigentes, lo que no es poco, que lo dan todo por Luz y Fuerza".

Rodrigo Fernández: "Esta fecha es un sentimiento especial y me nace agradecer a gente tan comprometida que le han dado vida, y le dan, a esta hermosa organización sindical. Luz y Fuerza es todo, es obra social, es turismo, es gremial, es deporte, es jubilación. Me florece un sentimiento de agradecimiento, y ese sentimiento aumenta cada día".

Lucas Díaz: "Lo podría resumir en orgullo y satisfacción de pertenecer a esta gran familia, que siempre vela por la calidad de vida de todos los compañeros trabajadores lucifuercistas".