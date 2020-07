Una mirada integral de la cuarentena: "se debe armonizar lo psíquico con lo económico"

13.07 | Información General

El doctor Fanesi hizo hincapié en la economía y sostuvo que hay gente muy angustiada porque no tiene recursos. El médico psiquiatra pidió que se abra la cuarentena para que la gente pueda trabajar. Habló de las angustias y las depresiones de la gente a causa del aislamiento y por no poder llevar a cabo proyectos.

El médico psiquiatra, Daniel Fanesi, analizó esta cuarentena que ya se ha transformado en una "cuareterna", por lo prolongada, y la abordó desde un punto de vista integral en el que comulgó lo psíquico con los físico, lo económico con lo anímico y sostuvo que "no es lo mismo para quienes tienen un ingreso fijo, constante y seguro que aquellos que no lo tienen".

En diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP sostuvo que el aislamiento estrico provoca transtornos de todo tipo y "nos pasan muchas cosas, por la mente, por las emociones, por lo económico, pero depende de esto último porque aquella mujer o aquel hombre que no tiene un ingreso, y eso lo veo en el consultorio, son los que más sufren y pasan por las situaciones más difíciles".

Por lo tanto, agregó, "es una pandemia también económica porque se está dando a ese nivel y es un grave problema para la gente que no tiene recursos".

El doctor Fanesi, si bien pone el factor económico como el más relevante, no descuida el resto como todo lo que tenga que ver con lo psíquico, lo anímico y lo sexológico. "Sí, en este tema hay muchos trastornos para estar juntos. Se suponí que por eso podría haber traido un incremento de la libido, pero no fue así. Hubo muy pocas parejas que se llevaron bien pero un gran porcentaje que no lo fue así".

Hoy por hoy, y referido a las políticas preventivas, el país seguirá dividido en dos a partir del grado de circulación del virus.

Algunos medios opinan que la mayoría del territorio la situación se mantiene controlada y, tras avanzar a la etapa del "distanciamiento" se podría continuar hacia la "nueva normalidad", pero también casi el 90% de los contagios se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Es ahí que la cuarentena se mantiene de manera estricta y se endureció aún más con el último anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández.

Integralidad

La visión y el análisis del médico fue integral, como lo debiera ser. Por eso es que se enfocó en lo económico para cuestionar la prolongación de esta cuarentena que amenaza con ser eterna. Sugirió hacer hincapié en "la gente que no tiene recursos y no tiene la manera de conseguirlos por la vigencia del aislamiento. No se pude predicar con la panza vacía, decía Fray Romeo. Esto provoca mucha angustia porque se les acaban los proyectos a todos, para el estudiante, para el trabajador, para el empresario, para el profesional..., y esa angustia luego se somatiza".

Cuestionó la ideologización del tema de la angustia y advirtió que "se debe armonizar el equilibrio entre lo psíquico y lo económico. Tenemos que estar por encima de las provocaciones y de las controversias que dañan tanto. Nos volvemos primitivos y egoístas".

Luego añadió, siguiendo con el aspecto económico, que "hay 14 millones de personas que están pasando una situación de angustia por lo económico, y esto provoca depresión y en algunos casos psicosis. Sí. Está generando estados depresivos que son invalidantes y la gente no tiene manera de resolverlos".

Aclaró que el problema económico es mundial y está en todos lados, pero recomendó "abrir la cuarentena y la economía. Esto depende de quien conduzca. Es cierto que hay presidentes muy negadores o muy osados como Trump o Bolsonaro, pero ellos deben tener sus propias patologías y se extralimitan, pero esos no representan lo que se debe hacer y que tiene que ver con el equilibrio. Hay que ser prudentes y tomar los recaudos necesarios, pero también hay que pensar que la gente necesita trabajar. Es por eso que digo que hay que abrir la cuarentena porque hay gente que está sufriendo porque no tiene recursos y no la dejan trabajar".